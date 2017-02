Zahlen und Fakten: Alles zum Super Bowl!

NÜRNBERG - Kickoff in die Super-Bowl-Woche! Am 5. Februar geht's los - eines der größten Sportevents des Jahres steigt. Aber: Wo spielen sie eigentlich? Wem soll ich die Daumen drücken? Und warum sollte mich das eigentlich interessieren?

Um sie geht es am 5. Februar in Houston: Die Vince-Lombardi-Trophy für das siegreiche Team im Super Bowl. © AFP



Wo findet der Super Bowl statt?

2017 steigt das große Finale im NRG Stadium von Houston. In der texanischen Großstadt herrschen zwar angenehme Temperaturen um die 20 Grad, trotzdem ist der Super Bowl dieses Jahr von der Witterung unabhängig: Das NRG Stadium verfügt über ein Dach, das innerhalb von nur sieben Minuten geschlossen oder geöffnet werden kann. 2018 findet das Finale übrigens in Minneapolis statt - auch das dortige U.S. Bank Stadium ist überdacht, was angesichts der Wetterlage in Minnesota im Februar (durchschnittlich etwa -5 Grad) durchaus Sinn ergibt.

Wann geht's los und wie kann ich zuschauen?

Wie auch in den Jahren zuvor ist der Super Bowl auch 2017 frei und für jeden empfangbar. Ab 20.15 Uhr beginnt bei ProSieben Maxx eine Countdown-Show, um 22.55 Uhr wechselt das Spektakel dann auf Sat.1. Kickoff, also Spielbeginn, ist aber erst um 0.30 Uhr. Möglichkeiten, am Event teilzuhaben, gibt es viele: Zum Beispiel auf einer der vielen Super-Bowl-Partys in der Region oder vor dem heimischen TV.

Wer spielt eigentlich und wem soll ich die Daumen drücken?

Mit den New England Patriots und den Atlanta Falcons treffen zwei Mannschaften aufeinander, die völlig verschiedene Philosophien verfolgen. Die Patriots um Trainer-Legende Bill Belichick setzen auf wenige Stars in der Mannschaft, funktionieren aber als Einheit gut. Gleichzeitig ist das Team um Quarterback Tom Brady (auch bekannt als Ehemann von Topmodel Giselle Bündchen) dafür bekannt, sich immer am Rande des Erlaubten zu bewegen und jede Grauzone im Regelbuch auszunutzen. Das mag man als clever bezeichnen, vielen Football-Fans stößt diese Taktik aber sauer auf. Das Team aus dem Großraum Boston ist, zumindest auf dem Papier, Favorit - nicht zuletzt, weil das Gespann Belichick/Brady zusammen bereits vier Titel eingesackt hat.

Bei den Atlanta Falcons hingegen lief es in den letzten Jahren nicht so rund. 2012 schaffte es das Team aus dem Südosten der USA zuletzt in die Playoffs, scheiterte dort aber im Halbfinale. Zwischen 2013 und 2015 verloren die Falcons fast zwei Drittel ihrer Spiele, ihr Comeback als Spitzenteam hat nicht zuletzt aus diesem Grund viele Experten überrascht. In der Offensive ist Atlanta mit Quarterback Matt Ryan, Running Back Devonta Freeman und Passempfänger Julio Jones hervorragend besetzt, die große Stärke liegt bei den Falcons beim Punkte erzielen.

Worum geht's beim Super Bowl?

Mit dem Super Bowl ermittelt die Football-Profiliga NFL (National Football League) ihren Meister. Die Liga ist in zwei Staffeln, sogenannte "Conferences", mit je 16 Mannschaften aufgeteilt: Die NFC und die AFC. Beide Conferences ermitteln in den Playoffs noch einmal ihren jeweiligen Meister, im Super Bowl treffen dann die Gewinner von NFC und AFC aufeinander. Für den Sieger gibt's die Vince-Lombardi-Trophy, das Pendant zur Meisterschale in der Fußball-Bundesliga. Benannt ist die Trophäe übrigens nach dem ehemaligen Coach der Green Bay Packers, der mit seinem Team die ersten beiden Super Bowls 1967 und 1968 gewann.

Wer sorgt für die Show?

Abseits des Football-Spektakels ist der Super Bowl auch für seine extravaganten Halbzeit-Shows bekannt. Dieses Jahr hat Pop-Star Lady Gaga die Ehre, die Zuschauer in der Pause zu unterhalten. Im Vorjahr hatte die 30-Jährige bereits die Nationalhymne beim Super Bowl gesungen, diese Ehre wird 2017 dem Country-Sänger Luke Bryan zuteil.

Und warum soll mich das interessieren?

Häufig wird American Football nur als Trend aus den USA abgetan, den man in Deutschland nicht braucht. Interessant ist, dass Amerikaner mit der selben Argumentation über Fußball reden - als Sportart, die in Europa vielleicht funktioniert, aber in den USA nie Fuß fassen wird. Und trotzdem gehören beide Sportarten - sowohl American Football in Deutschland als auch Fußball in den USA - zu den am schnellsten wachsenden Sportarten. Auch in der Region gibt es viele Vereine, bei denen der Vollkontaktsport angeboten wird.

Letztlich herrscht um den Super Bowl nur ein so großer Kult, weil das Gesamtpaket stimmt: Man trifft sich an einem Sonntag mit Freunden und Familie, isst und trinkt in geselliger Runde und schaut sich den Sport an - ausgefallene TV-Werbungen, Halbzeitshow und der soziale Faktor machen den Super-Bowl-Sunday zum Event für alle.

