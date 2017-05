Kinder, wie die Zeit vergeht: Zehn Jahre ist es her, da verwandelte der 1. FC Nürnberg die ganze Stadt in eine riesige Party. Gegen den VfB Stuttgart holte der Club den Pokalsieg, den vierten in der Vereinsgeschichte. Wir verraten Ihnen, was die Pokalhelden heute machen. © Sportfoto Zink / WoZi