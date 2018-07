Das Trainingslager der SpVgg Greuther Fürth in den Alpen neigt sich dem Ende zu, am Samstag - dem Tag nach der Niederlage gegen Liefering - ließ Damir Buric vor allem Standardsituationen üben. Torwart Sascha Burchert nahm sich viel Zeit für einen ganz besonderen Fan. Yannic Ginser, der seit einer Kopfverletzung im Kindesalter im Rollstuhl sitzt, darf seit jeher den Torhütern des Kleeblatts trainieren. Der 25-Jährige hat schon viele Keeper in Fürth kommen und gehen sehen. Der erste, der mit ihm trainiert hat, war 2006 Stephan Loboué. © Sportfoto Zink / WoZi