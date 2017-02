Zisis bleibt bis 2019: Bamberg tanzt weiter den Sirtaki

BAMBERG - Seit 2015 ist der "Lord of the Rings" Teil von Deutschlands Basketballherz. Nun haben die Brose Bamberg den Vertrag mit Nikos Zisis um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2018/2019 verlängert.

Die Tinte ist trocken: Brose Bamberg Geschäftsführer Rolf Beyer und Nikos Zisis haben sich auf einen neuen Kontrakt bis 2019 geeinigt. Foto: Brose Bamberg



Wenige Stunden vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg hat Brose Bamberg eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Der deutsche Meister und Nikos Zisis einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit. Der neue Kontrakt des griechischen Guards läuft bis zum Ende der Saison 2018/2019."

"Ich fühle mich in Bamberg sehr wohl und, was fast noch wichtiger ist, meine Familie fühlt sich hier sehr wohl. Das Management hat sich die letzten Wochen und Monate sehr stark um mich gekümmert, alles gegeben, dass ich meinen Vertrag verlängere. Das hat mir sehr imponiert und mich stolz gemacht“, begründet der 33-Jährige seine Entscheidung pro Bamberg und freut sich, dass er auch weiterhin Teil einer Organisation ist, die "äußerst professionell ist und einen klaren Blick in die Zukunft hat."

Auf Anhieb unverzichtbar

"Nikos ist ein Veteran, den jedes Team Europas gerne in seinem Roster hätte", weiß Brose-Geschäftsführer Rolf Beyer um die Qualitäten des griechischen "Lord of the Rings", wie Zisis aufgrund seiner zahlreichen Titelgewinne in ganz Europa genannt wird. "Umso erfreuter bin ich, dass wir es geschafft haben, ihn für weitere zwei Jahre an uns zu binden. Nikos ist mehr als nur ein Spieler. Seine Erfahrung hilft vor allem den jüngeren, die schwierigen Phasen in der Euroleague bestmöglich zu meistern", so Beyer abschließend zur Vertragsunterzeichnung.

Nikolaos "Nikos" Zisis kam im Sommer 2015 von Fenerbahce Istanbul in die Domstadt und wurde auf Anhieb zu einem unverzichtbaren Bestandteil. Noch mehr Gewicht bekam die Rolle des 1,97 Meter großen Aufbauspielers im vergangenen Sommer nach dem Abgang von Bradley Wanamaker. Mit durchschnittlich 8,1 Punkten und 3,7 Assists in der ersten Bundesliga sowie 7,7 erzielten Zählern und 4,5 Korbvorlagen in der EuroLeague ist der Grieche wettbewerbsübergreifend einer der wichtigsten Spieler im Aufgebot von Cheftrainer Andrea Trinchieri.

Mit Griechenland Europameister 2004

Wie sehr der italienische Übungsleiter seinem verlängerten Arm auf dem Parkett vertraut, zeigt ein Blick auf Zisis´ Gesamtspielzeit: über neun Stunden stand der Grieche auf internationalem Parkett, knapp fünfeinhalb in der BBL.

Mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes nahm er 2004 nahm an den Olympischen Spielen in Athen teil und errang nur ein Jahr später die Basketball-Europameisterschaft in Serbien. Bei der WM 2006 erreichte Zisis mit Griechenland das Finale und holte die Silbermedaille.

