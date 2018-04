Zittern, Bangen, Hoffen: Die Relegationsspiele sind terminiert

Entscheidendes Rückspiel am Pfingstmontag - Relegation nicht im Free-TV - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Das Finale der spannenden Fußball-Saison ist nun terminiert: Wie der DFB bekanntgab, steigen die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga am 17. und 21. Mai. Für TV-Zuschauer gibt es dabei eine einschneidende Änderung.

2017 konnte sich der VfL Wolfsburg in der Relegation noch retten, nur ein Jahr später könnten die Niedersachsen erneut um den Klassenerhalt spielen. © Ronny Hartmann/AFP



Der Termin war bereits im Rahmenterminkalender bekannt, die Anstoßzeit von 20.30 Uhr für Hin- und Rückspiel wurde nun aber ebenfalls bekanntgegeben. Der Bundesliga-16. trifft in der Relegation auf den Dritten der 2. Bundesliga, das Hinspiel gehört dabei dem Bundesligisten und steigt am 17. Mai 2018. Das Rückspiel findet nur vier Tage später am Pfingstmontag, den 21. Mai 2018, statt.

Auch der 1. FC Nürnberg könnte noch vom zweiten Rang verdrängt werden und in die Relegation rutschen. Durch die ausgeglichene Tabellenkonstellation dürfen sich gleich mehrere Klubs in der 2. Liga berechtigte Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen. Die Entscheidungsspiele um den Bundesliga-Aufstieg werden ausschließlich beim Eurosport Player und auf Eurosport 2 HD Xtra im Pay-TV zu sehen sein.

Die Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem 16. der 2. Liga und dem Dritten der 3. Liga wurde am Mittwoch ebenfalls abschließend terminiert. Am 18. Mai 2018 findet das Hinspiel statt, vier Tage später, am 22. Mai 2018, das Rückspiel. Hier muss aber die klassenhöhere Mannschaft zunächst auswärts antreten. Die SpVgg Greuther Fürth ist derzeit punktgleich mit dem FC St. Pauli, der Relegationsrang 16 belegt und könnte ebenfalls für fränkische Beteiligung bei den Entscheidungsspielen sorgen. Die Relegation zur 2. Bundesliga wird nicht nur auf Eurosport 2 HD Xtra, sondern auch im ZDF ausgestrahlt.

ama