Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Halt dich fest, Hilbert: Das sind die Kleeblatt-Noten! Das war bitter: Gegen Jahn Regensburg kassierte die SpVgg Greuther Fürth eine durchaus vermeidbare 1:2-Heimniederlage und rutscht damit zurück in den Tabellenkeller. Entsprechend wütend reagierten die User, die insbesondere die Leistung von Roberto Hilbert ganz und gar nicht nachvollziehen konnten. Hier kommen die Fürth-Noten.

Unter Cluberern: "Wir stehen rum wie die Hennen" Die Stimmung in der Bar "Cantina" war aufgeheizt, als die Club-Fans das Spiel gegen den FC Ingolstadt verfolgten. Was so gut begonnen hatte, wurde zu einer echten Zitterpartie. Doch wie so oft zeigen sich die Club-Fans leidensfähig.

"Reinos" bittere Tränen: So war die Abschlussfeier der Ice Tigers Die Abschlussfeier der Thomas Sabo Ice Tigers am Sonntag hatte es in sich: Erst flossen in der Mercedes Benz Niederlassung in Nürnberg bei der Verabschiedung von Steven Reinprecht eine Menge Tränen, dann schnappten sich die Fans Autogramme ihrer Lieblinge. Wir haben alle Bilder!