Zulj ist beim Zahnarzt - Mielitz erstmal weiter Fürther

Beim Kleeblatt passiert beim Transfermarkt-Showdown nichts mehr - vor 1 Stunde

FÜRTH - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schließt das Transferfenster. Und in Fürth bleibt alles beim Alten. Dies gilt trotz einer kurzen Schrecksekunde am Vormittag.

Da hilft selbst der Biss ins Trikot nicht mehr: Robert Zulj musste am Mittwoch zum Zahnarzt. Sebastian Mielitz bleibt derweil zunächst beim Kleeblatt. © Sportfoto Zink / WoZi



Beim 10-Uhr-Training fehlte Robert Zulj. Ob er beim Medizincheck bei einem anderen Verein war? Nein, gab Manager Ramazan Yildirim Entwarnung. "Robert ist beim Zahnarzt." Es habe auch bis zum 31. August niemand bei der Spielvereinigung sein Interesse an dem Österreicher angemeldet.

Verlängern oder Verkaufen

Nun ist Yildirim am Zug. In den nächsten Wochen werde er sich mit ihm, aber auch mit Niko Gießelmann, Jurgen Gjasula, Sebastian Freis, Sebastian Heidinger und den anderen Spielern zusammensetzen, deren Verträge in einem Jahr auslaufen, um sie eventuell zu verlängern. Ansonsten läuft der Verein Gefahr, dass sie ablösefrei wechseln. Das, so verkündeten es Präsident Helmut Hack und Yildirim vor wenigen Wochen unisono, könne sich die Spielvereinigung "nicht leisten".

Im Gegensatz zu Zulj trainierte ein anderer Spieler munter mit, der längst auf der Streichliste stand: Sebastian Mielitz. Yildirim habe sich in den vergangenen drei Monaten "extrem" bemüht, ihn in anderen Vereinen unterzubringen, doch niemand biss an. Ob sich der Spieler und dessen Berater auch fleißig umgeschaut hätten, könne er nicht beurteilen. Fakt ist: "Er bleibt bis zum nächsten Transferfenster hier." Und das ist in der Winterpause vom 1. bis zum 31. Januar 2017.

Im Laufe des Donnerstags werde der Verein eventuell zwei weitere Personalien bekanntgeben, über die Yildirim am Mittwoch nichts sagen durfte. Nur so viel: Für die U23 wird wohl ein vertragsloser Mittelfeldspieler "mit Qualitäten nach vorne" unter Vertrag genommen, der durchaus Perspektive hat, in der Rückrunde zum Kader der Profis zu stoßen.

Beim Team bleiben wird George Davies, der sich derzeit mit der Nationalmannschaft von Sierra Leone auf Länderspielreise befindet. Der nigerianische Innenverteidiger Erhun Obanor kommt wie vereinbart erst am 7. September; früher war kein Visum für den 20-Jährigen einzuholen, der aus dem Olympia-Kader seines Landes geflogen war, weil er zu Verhandlungen nach Fürth geflogen war, anstatt sich mit den Kollegen in den USA auf das Turnier vorzubereiten.

Belohnung für Corovic

Stolz ist Yildirim auf eine weitere Länderspielnominierung: Der 19-jährige Innenverteidiger Arman Corovic, der für die U23 des Kleeblatts aufläuft, ist zur bosnischen U21-Nationalmannschaft eingeladen worden.

mno