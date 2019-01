Zuschauerrekord: 837.000 Besucher bei der Handball-WM

Topwerte bei Einschaltquoten und Zuschauerzahlen - vor 29 Minuten

KÖLN - Bereits jetzt stellt die Handball-WM in Deutschland und Dänemark mit 837.000 Besuchern einen Besucherrekord auf und bricht gleichzeitig den der Heim-WM von 2007. Auch die Zahl der Fernsehzuschauer erreicht Topquoten.

Handball- Begeisterung: Diese WM in Deutschland und Dänemark stellte einen Besucherrekord auf. © Federico Gambarini, dpa



Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark ist schon vor den Halbfinal-Spielen am Freitag ein Zuschauerrekord aufgestellt worden. "Wir haben ein Gesamtergebnis mit Dänemark zusammen, Stand heute, mit 837.000 Besuchern", sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober, am Donnerstagmorgen in Köln. Das sei berechnet auf Basis der Einzelspiele.

Der bisherige Rekord war mit 750 000 Zuschauern bei der Heim-Weltmeisterschaft 2007 aufgestellt worden. "Ich hab das noch nicht erlebt. Und selbst in handballbegeisterten Ländern erlebst du das außerhalb von Deutschland nicht", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Am Freitag werden in Hamburg die beiden Halbfinals ausgetragen, das Endspiel sowie das Spiel um den dritten Platz folgen am Sonntag im dänischen Herning.

Auch bei Fernsehzuschauern hat das WM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Spanien nicht als Erstes eine Top-Quote erzielt. Durchschnittlich 9,09 Millionen Menschen sahen am Mittwochabend in der ARD den Sieg der bereits für das Halbfinale qualifizierten DHB-Auswahl. Das siebte deutsche Spiel der WM hatte nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 27,2 Prozent und war die meistgesehene Sendung des Tages. Das Halbfinale gegen Norwegen überträgt am Freitag (20.15 Uhr) ebenfalls die ARD. Das vorherige Semifinale mit Dänemark und Frankreich läuft bei Eurosport und sportdeutschland.tv.

dpa, ako