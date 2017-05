Zwei Siege gegen Braunschweig: Wolfsburg bleibt erstklassig

Die Wölfe setzen sich in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig durch - vor 1 Stunde

BRAUNSCHWEIG - Aufatmen in Wolfsburg: Der VfL spielt auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga. In der Relegation setzten sich die Wölfe im Nachbarschaftsduell gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig mit zwei 1:0-Siegen durch.

Mit seinem Tor zum 1:0 im Relegationsrückspiel gegen Eintracht Braunschweig besiegelte Vierinha den Klassenerhalt für den VfL Wolfsburg. © AFP PHOTO / Ronny Hartmann



Der VfL Wolfsburg bleibt in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellen-16. der ersten Liga setzte sich in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig mit zwei Siegen durch. Dem 1:0-Hinspielerfolg am Donnerstag ließen die Wolfsburger im zweiten Duell am Montagabend einen weiteren 1:0-Sieg folgen, der den Klassenerhalt sicherte.

Der Portugiese Vieirinha (49.) erzielte im Auswärtsspiel das wichtige Tor für den Favoriten. Nach Gelb-Rot gegen Braunschweigs Maximilian Sauer in der 82. Minute war die Begegnung endgültig entschieden. Am Ende einer völlig verkorksten Saison retteten die Wolfsburger im Niedersachsen-Duell gegen den Nachbarn aus Braunschweig gerade so die Erstliga-Zugehörigkeit. Trotz einer hoch motivierten Vorstellung verpassten die Braunschweiger vor 23 000 Zuschauern dagegen den vierten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach 1974, 1981 und 2013.

fr, dpa