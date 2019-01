Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Rennen, Radeln, Rackern: Fürths zweiter Tag in Belek Vormittags eine Einheit, dann eine Runde mit den Rädern durch den Wald und im Anschluss bei Sonnenuntergang eine weitere Einheit - der zweite Tag im Trainingslager in Belek war für das Fürther Kleeblatt vollgepackt.

Trainingslager Tag fünf: Strahlende Sonne und großes Tennis Rückwärts-Kopfball und Fallrückzieher - an Tag fünf war in Andalusien die hohe Kunst der Akrobatik bei den Club-Spielern gefragt. In der spanischen Sonne wurden Reaktion, Konzentration und Technik beim Fußballtennis geschult. Hans Meyer hätte heute sicherlich seinen Spaß gehabt.

Nowitzki, Schröder, "Vanilla Theis" und Co.: Deutsche in der NBA Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich sieben von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2018/19 freuen dürfen!