Zweite Verkaufsphase startet: So kommen Sie an WM-Tickets

Karten für deutsche Spiele nur für Mitglieder des "Fan Club Nationalmannschaft" - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstag startet die zweite Verkaufsphase für Tickets der Fußball-WM 2018 in Russland. Das müssen Sie beachten, wenn Sie Karten für ein Spiel der Deutschen Mannschaft erwerben möchten.

Das Objekt der Begierde (links): der WM-Pokal. © AFP PHOTO / Alexander NEMENOV



Seit Freitag steht fest, wohin die Reise für die Deutsche Nationalmannschaft gehen wird: In Moskau, Sotschi und Kasan trifft die DFB-Elf auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Fans konnten sich schon in der ersten Verkaufsphase (bis 28. November) Tickets für die Spiele der Bundeskicker kaufen – ohne jedoch zu wissen, wann, wo und gegen wen die Mannschaft antreten würde.

Mit der Auslosung hat sich die Gemengelage vor dem Start der zweiten Verkaufsphase grundlegend geändert. Ab Dienstag können sich Fans bis zum 31. Januar auf der Fifa-Website ganz gezielt für einzelne Spiele bewerben. Für Deutschland gehen dabei jeweils acht Prozent der frei verfügbaren Stadionkapazität in den Verkauf.

In der Vorrunde kosten die Tickets zwischen 1280 und 12.600 Rubel, das sind bis zu 180 Euro. Final-Tickets der Kategorie I gibt es für 66.000 Rubel, also etwa 940 Euro. Dazwischen ist je nach Turnierrunde und Ticket-Kategorie so ziemlich alles möglich.

Der Haken an der Sache: Wer sich Tickets aus dem DFB-Kontingent sichern möchte, muss Mitglied im "Fan Club Nationalmannschaft“" sein. "Ziel des DFB ist es weiterhin, ein Höchstmaß an Sicherheit für die Fans zu gewährleisten", erklärt Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius die umstrittene Maßnahme. Die Jahresmitgliedschaft kostet 30 Euro.

Immerhin hat sich der DFB für die WM 2018 eine Sonderlösung ausgedacht: Wer nur wegen der WM-Tickets in den Fanclub eintritt, muss lediglich zehn Euro zahlen – die Mitgliedschaft erlischt dann mit Turnierende. Das Problem dabei ist: Sollte die Nachfrage das Angebot übersteigen, werden die Karten nach einem Bonussystem vergeben: Wer länger Mitglied ist und bereits mehr Länderspiele besucht hat, wird bevorzugt. Die genauen Regeln dieses Bonussystems finden Sie hier.

Bei anderen Spielen wird in einem solchen Fall einfach gelost. Die Fifa erlaubt jedem Haushalt vier Tickets pro Spiel für bis zu sieben Spiele. Somit können Fans bis zu 28 Karten an ein und dieselbe Adresse bestellen.