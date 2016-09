Zweitliga-Konferenz: Kellerduell im Hardtwald - Hält Hannover Schritt?

Club könnte heute die Rote Laterne übernehmen - vor 29 Minuten

HANNOVER - Hannover will Braunschweig an der Zweitliga-Spitze nicht davonziehen lassen. Mit einem Heimserfolg gegen Dresden können sich die Füllkrug & Co. der Eintracht wieder bis auf zwei Punkte annähern. In einem Kellerduell ist Kaiserlautern im 64 Kilometer entfernten Sandhausen gefordert. Holen die Hausherren einen Punkt, ist der 1. FC Nürnberg Letzter!

dpa