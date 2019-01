Super Bowl XLIII hatte es in sich: Die Pittsburgh Steelers mit Quarterback-Legende Ben Roethlisberger (damals zarte 26 Jahre alt) waren gerade in ihrem zweiten Jahr unter Head Coach Mike Tomlin und machten große Fortschritte. Ihnen gegenüber standen die Arizona Cardinals, die seit 1947 auf eine Meisterschaft in der NFL warteten - die längste Durststrecke der Liga - und mit Quarterback Kurt Warner einen erfahrenen Mann auf der wichtigsten Position hatten. Nach einer starken ersten Halbzeit spielten sich die Steelers eine 17:7-Führung heraus, doch die Cardinals kamen richtig heiß aus der Kabine und drehten die Partie. Mit einem 20:23-Rückstand und nur noch 157 Sekunden auf der Uhr setzte Pittsburgh zum entscheidenden Drive an - und zum Mann des Spiels avancierte dann Wide Receiver Santonio Holmes, der 35 Sekunden vor Ende den entscheidenden Touchdown fing. Die Steelers gewannen Super Bowl XLIII mit 27:23 und feierten am 1. Februar 2009 im Raymond-James-Stadium von Tampa ihren sechsten Super Bowl. Für Arizona hingegen ging die Durststrecke weiter und hält sogar noch bis heute an. © Tannen Maury/dpa