Spott nach HSV-Blamage: "Haben auf die Fresse gekriegt"

vor 1 Stunde

HAMBURG - Ein denkwürdiges Fiasko bei seiner Premiere in der 2. Bundesliga hat den großen Aufstiegsfavoriten Hamburger SV früh zum Gespött in Fußball-Deutschland gemacht. Das 0:3-Heimdebakel gegen Holstein Kiel erstickt die zuvor schier grenzenlose Euphorie in der Hansestadt.

Hamburgs Spieler gehen nach den 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel niedergeschlagen vom Platz. © Daniel Bockwoldt (dpa)



Hamburgs Spieler gehen nach den 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel niedergeschlagen vom Platz. Foto: Daniel Bockwoldt (dpa)



"Das war desaströs, eine Katastrophe", gestand Kapitän Lewis Holtby. "Wir haben auf die Fresse gekriegt." Ursprünglich wollte der Bundesliga-Absteiger gegen den Nachbarn aus Schleswig-Holstein den ersten Schritt auf dem Rückmarsch in die Erstklassigkeit setzen und der Konkurrenz unmissverständlich bedeuten: Vorsicht, hier kommt der HSV! Nach der Blamage ist der Respekt vor dem Dino a.D. erst mal weg.

Im sozialen Netz herrschte Schadenfreude. "Es ist schön, dass man sich in Zeiten wie diesen trotzdem auf gewisse Sachen verlassen kann", twitterte ein Fußballfan in Anspielung auf die Rolle des HSV in den vergangenen Jahren und wurde von einem anderen User bestätigt: "Der HSV kann eben nur gegen den Abstieg spielen." Es wurde auch Trost gespendet: "Im Keller ist es wenigstens kühl."

Vor Spielbeginn hatten die Fans in dem mit 57 000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion eine Champions-League-reife Vorstellung geboten. Ein Riesenbanner über beinahe die gesamte Nordtribüne wurde ausgerollt. "Dies ist die Geschichte eines Vereins, der fällt… Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Auf geht’s, HSV!", stand da als Mahnung, aber auch als optimistischer Ausblick. Nach dem 0:3 (Tore: Jonas Meffert, David Kinsombi, Mathias Honsak) hatte die meisten Zuschauer lähmendes Entsetzen ergriffen

Den HSV-Kickern, die in Testspielen zuvor deutlich bessere Leistungen abgeliefert hatten, schien die WM-würdige Kulisse offenbar Selbstvertrauen zu rauben statt zu geben. So unsicher hatten man den schottischen Innenverteidiger David Bates noch nicht gesehen. Weder Wirbelwind Tatsuya Ito noch Holtby, der pfeilschnelle Khaled Narey oder Linksverteidiger Douglas Santos konnten ihr Vermögen abrufen. "Das tut uns brutal weh, nachdem wir zuvor so ein gutes Gefühl hatten", meinte HSV-Sportchef Ralf Becker, der noch bis Ende Juni in Diensten des Rivalen aus Kiel stand. Auch er hatte gesehen, dass sein Team nach 20 Minuten mit drei oder gar vier Toren hätte führen können. Doch die Chancen wurde allesamt versiebt.

Trainer Christian Titz grübelt, ob seine zurückhaltende Offensivtaktik ohne echten Mittelstürmer die richtige ist. Als einzige Spitze agierte der vom spanischen Erstliga-Absteiger UD Las Palmas geholte Mittelfeldmann Jairo Samperio - und blieb blass. Die gelernten Mittelstürmer Pierre-Michel Lasogga (später eingewechselt) und Manuel Wintzheimer saßen auf der Bank. Talent Fiete Arp spielte mit der U21 - und ging bei Werder Bremen II mit 0:4 unter.

"Wir müssen uns jetzt aber nicht verstecken, wir müssen das analysieren und das in der nächsten Woche besser machen. Wir haben 0:3 verloren, das ist sehr bitter. Aber wir haben noch 33 Spiele vor uns", riet Becker und schaute ein wenig neidisch auf seinen Ex-Club. Der letzte Bundesliga-Absteiger der mit einer Niederlage startete und trotzdem die Rückkehr schaffte war der SC Freiburg in der Saison 2015/2016. Davor gelang dies Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der Saison 2011/2012.

Spiritus Rector des Holstein-Sieges war Spielmacher Jae-Song Lee. Der 25 Jahre alte südkoreanische WM-Teilnehmer, der in Russland auch gegen Deutschland 90 Minuten spielte, war der überragende Mann auf dem Platz. Und jeden Cent seiner Ablöse wert. Die soll sich zwischen 900 000 und 1,5 Millionen Euro bewegen. "Bei Lee haben wir gut gearbeitet", meinte Trainer Tim Walter über den Mittelfeldstrategen, der nur eine Woche nach seiner Verpflichtung auftrumpfte, als würde er schon ewig das Holstein-Trikot tragen. "Das habe ich ihm zugetraut, denn Lee spielt in einer anderen Klasse." Den Mann hätte der HSV gern.

Franko Koitzsch und Thomas Prüfer, dpa