Es ist soweit: Der Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach ist eröffnet. Mit der musikalischen Unterstützung der Stadtjugendkapelle, einer kurzen Rede von Bürgermeister German Hacker und dem Prolog des Christkinds Theresa spielte sich eine feierliche Zeremonie ab. © Edith Kern-Miereisz

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Lexus LS 500: Luxus-Alternative im Oberhaus Der feine Club der Luxuslimousinen wird von Mercedes S-Klasse, 7er BMW und Audi A8 beherrscht. Der LS 500, Flaggschiff von Toyotas Premium-Tochter Lexus, ist da eher ein Nischenmodell. Ein Diesel kommt ihm nicht unter die Haube, und auch auf einen V8-Motor verzichtet er. Seine Spezialität ist ein Hybridantrieb, für den sich auch der Großteil der Kunden entscheiden soll. Preislich startet der opulent ausgestattete Japaner bei 93.300 Euro.

Hoher Sachschaden bei Zimmerbrand in Nürnberg In einer Wohnung in der Nürnberger Ottostraße hat es am Freitagabend gegen 18 Uhr gebrannt. Laut Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehr als 10.000 Euro.

Christkind Anja eröffnet den Höchstädter Weihnachtsmarkt Lichterglanz, strahlende Kinderaugen, Musik und weihnachtliche Leckereien: In Höchstadt wurde am Freitag der Weihnachtsmarkt eröffnet. Das neue Christkind sprach den Prolog fehlerfrei und verteilte hinterher Süßigkeiten an die Kinder.