Stadtsstaffellauf: Spaß am Sport

Schnell noch anmelden zum Stadtstaffellauf am Mittwoch - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Am Mittwoch, 27. September, findet ab 16 Uhr erstmals seit fünf Jahren wieder ein Stadtstaffellauf in Erlangen statt. Wir sprachen mit Matthias Thurek (F.: Sippel) vom veranstaltenden Stadtverband über die Ziele und das Rahmenprogramm.

Mathias Thurek vom Sportverband. Foto: Harald Sippel



Herr Thurek, vier Jahre lang gab es keinen Stadtstaffellauf mehr in Erlangen. Wird das heuer nur ein Testballon, um zu sehen, ob das Format noch angenommen wird, oder darf man sich wieder auf eine neue Tradition einstellen?

Nein, es ist schon unser Plan, den beliebten Lauf wieder zu etablieren. Auch das Format ist ja außergewöhnlich: Wo gibt es schon eine Staffelveranstaltung mit 900 Metern Laufrunde? Nicht nur Schüler und Kinder wollen wir übrigens ansprechen, sondern auch Erwachsene und Hobbyläufer.

Was ist das Ziel beim Stadtstaffellauf, werden die Zeiten gemessen und es gibt am Ende einen gefeierten Gesamtsieger?

Das Ziel darf sich jeder selbst setzen. Für uns geht es vor allem darum, in einem schönen Ambiente – die Laufrunde führt ausschließlich durch den Schlossgarten – den Spaß am Sport und an der Bewegung zu vermitteln. Aber natürlich wird auch die Zeit elektronisch gemessen und jede Staffel, die aus vier Personen bestehen muss, kann ihre Rundenzeiten dann sehen. Einen Gesamtsieger küren wir aber nicht, weil der Spaß und die Bewegung für uns entscheidend sind.

Auch auf ein aufwändiges Rahmenprogramm verzichten Sie auf dem Schlossplatz.

Ja, wir wollen erst einmal nur den Fokus auf den Lauf an sich legen. Es wird aber Essens- und Getränkestände geben. Nur haben wir auf dem Schlossplatz auch nicht wirklich viel Raum – das Schloss, der Schlossgarten und der Platz bleiben ja für Publikumsverkehr trotz der Laufveranstaltung geöffnet.

Interview: chb