Am Samstag zogen geschmückte Pferdekutschen durch den Ort und zwei Farben fielen dabei jedem Zuschauer sofort auf: Rot und Weiß. Ob die traditionellen Trachten, die großen Fahnen oder die kleinen Stoffbänder am Pferdegespann, in Schnepfenreuth steht eines fest: Dort leben waschechte Franken. © Roland Fengler