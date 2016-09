Start in die Königsklasse: Bayer peilt «Super-Woche» an

vor 35 Minuten

LEVERKUSEN - Mit dem Schwung aus der Bundesliga will Bayer Leverkusen auch in der Champions League für Furore sorgen.

Joel Pohjanpalo will auch in der Champions League Tore für Bayer Leverkusen erzielen. © Maja Hitij (dpa)



Joel Pohjanpalo will auch in der Champions League Tore für Bayer Leverkusen erzielen. Foto: Maja Hitij (dpa)



«Gegen Moskau wartet ein schwieriges Spiel auf uns. Aber wenn wir es gewinnen, ist es eine Super-Woche», sagte Bayer-Angreifer Joel Pohjanpalo. Für den Saisonauftakt in der Königsklasse am Mittwoch (20.45 Uhr) in der BayArena gegen den russischen Meister ZSKA Moskau hat sich der Werksclub einiges vorgenommen und will den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen.

Mit seinem spektakulären Hattrick zum 3:1-Erfolg gegen Hamburg hatte Pohjanpolo am vergangenen Samstag einen Saison-Fehlstart der Leverkusener abgewendet und die Stimmung verbessert. «Die Vorfreude auf die Champions League ist riesig. Durch den Sieg gegen Hamburg kommen wir auch gut gelaunt zum Training», erklärte Offensivspieler Julian Brandt. Jetzt soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

Der olympische Silbermedaillen-Gewinner von Rio baut auf die positive Entwicklung, die das Team genommen habe: «Wir haben an Reife dazugewonnen. Es gab früher oft Spiele, in denen wir aus blödsinnigen Situationen geschossen und hyperventiliert haben. Gegen Hamburg sind wir trotz des Rückstands ruhig geblieben und haben sauber zu Ende gespielt.»

Eine Steigerung hält Sportchef Rudi Völler in Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen in Bundesliga und Champions League für notwendig. «Bei aller Euphorie und bei allem Lob nach der Vorbereitung: Ein paar Dinge müssen wir in den kommenden Wochen besser machen», sagte Völler der «Rheinischen Post». Er kritisierte, dass «wir in vielen Belangen noch etwas unsauber waren».

Verzichten muss Leverkusen auf Karim Bellarabi. Der Rechtsaußen fällt nach einem gegen Hamburg erlittenen Muskelbündelriss für einige Wochen aus. Eine Option für die Offensive ist Pohjanpalo, der seinem ersten Startelf-Einsatz im Bayer-Dress entgegenfiebert: «Ich hoffe, dass ich spielen darf, aber das entscheidet der Trainer.»

Moskau kommt mit dem Selbstvertrauen eines gelungenen Saisonstarts nach Leverkusen. Das Team von Trainer Leonid Sluzki rangiert nach bisher sechs Partien in der russischen Premier Liga mit 14 Punkten (vier Siege, zwei Unentschieden) auf dem zweiten Tabellenplatz. Fünf Mal trat Moskau dabei auswärts an, weil die neue heimische Arena noch nicht fertiggestellt war.

Gegen ZSKA beginnt für Leverkusen bereits die elfte Saison an der Champions League. Bayer hat sich somit im Feld der großen europäischen Vereine etabliert und will auch in dieser Spielzeit die Gruppenphase überstehen. «Das Achtelfinale haben wir uns als Ziel gesetzt», meinte Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade. In der Vorsaison wurde der Einzug in die K.o.Runde als Gruppendritter verpasst.

Für den weiteren Wettbewerb ist der Auftakt gegen Moskau eine Standortbestimmung. Ein Top-Favorit kann im Vorfeld nicht ausgemacht werden, die Gruppe E gilt als überaus ausgeglichen. Im Parallelspiel empfängt am Mittwoch Tottenham Hotspur den AS Monaco. Beiden Rivalen kann ebenso wie Leverkusen und Moskau eine Menge zugetraut werden.

Roland Leroi, dpa