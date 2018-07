Kostenloses Wasser, Massagen am Bahnsteig und eine exklusive Stadtführung mit dem Bürgermeister: So will die Stadt eine Zugtaufe nach Treuchtlingen holen.

Bei bestem Sommerwetter fanden sich über 3000 Besucher am Dechsendorfer Weiher ein, um das 15-jährige Jubiläum des "Klassik am See"-Festivals zu feiern. Das hätte eigentlich bereits 2017 stattfinden sollen, musste damals allerdings wetterbedingt ausfallen. Highlight war bei der verspäteten Geburtstagsfeier unter anderem die Wiederaufführung von Carl Orffs Carmina Burana mit einem beeindruckenden Chor mit 200 Sängerinnen und Sängern.

Das werden die Schüler und Schülerinnen so schnell sicher nicht vergessen: Im Rahmen eines Projekttages hat die Realschule Hilpoltstein den Jugendlichen so ziemlich jede Freizeitmöglichkeit geboten, die in dem Alter beliebt ist. Von Volleyball spielen, über Musik machen war alles dabei. Tierfreunde konnten auf Tuchfühlung mit einem Pony und Hunden gehen. Die Schüler durften sogar in einem Flugzeug-Cockpit Platz nehmen.