Stefan Mross lebt im Wohnmobil

vor 42 Minuten

MÜNCHEN - Volksmusiker und Fernsehmoderator Stefan Mross hat das Leben auf Rädern für sich entdeckt und lebt derzeit im Wohnmobil nahe Rust.

Sängerin Anna-Carina Woitschack (l) und Trompeter Stefan Mross 2017 beim RTL-Spendenmarathon. © Henning Kaiser (dpa)



"Ich hatte die Hotelzimmer so satt!", sagte der 42-Jährige der in München erscheinenden Zeitung "tz". "Ich habe 30 Jahre lang, jedes Jahr, in 250 Hotelbetten geschlafen." Dort habe er nicht mehr richtig schlafen können. Mehr als zehn Meter lang und zweieinhalb Meter breit ist das neue Zuhause. "Meine komplette Kleiderstange ist dabei, eine Waschmaschine ist drin, Bügeleisen, Bügelbrett, ein Rasenmäher, alles komprimiert auf vier Rädern", sagte der gebürtige Traunsteiner. Er lebt seit drei Monaten gemeinsam mit Freundin und Sängerin Anna-Carina Woitschack (25) auf einem Campingplatz nahe Rust (Baden-Württemberg), wie die Zeitung schreibt.

Aus dem dortigen Europapark wird die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" übertragen, die Mross moderiert. Für Woitschack sei das kein Problem: "Sie kennt das gar nicht anders, denn sie kommt aus einer Schaustellerfamilie. Sie muss sich eher umstellen, wenn sie im Haus ist", so Mross.

dpa