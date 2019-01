Im Stellwerk 1 im Nordosten Nürnbergs residiert seit 2004 ein Verein. Direkt am Schienenstrang der Gräfenbergbahn liegt das Stellwerk 1, das seit 1998 nicht mehr in Betrieb ist. Seit 2004, als Klaus Steger mit seinem Kulturverein das Domizil übernahm, wurde das Anwesen immer wieder renoviert. © Roland Fengler

