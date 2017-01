Weihnachten ist vorbei, Silvester auch. Für Fürths ferienmüde Zweitliga-Protagonisten ging es am 3. Januar wieder auf den Trainingsplatz. In der winterlichen Kleeblattstadt will die Spielvereinigung in den kommenden Wochen die Grundlagen dafür legen, dass man möglichst erfolgreich in die Rückrunde startet. Ein neuer Abwehrmann könnte dabei helfen!