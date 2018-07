Aus diesen Teilen Nürnbergs schaffen es Schüler aufs Gymnasium

NÜRNBERG - In diesem Herbst wechseln rund 95 Prozent der Viertklässler der Grimmschule in Erlenstegen auf Gymnasium oder Realschule. In der nur wenige hundert Meter entfernten Konrad-Groß-Schule am Nordostbahnhof sind es lediglich rund 40 Prozent. Wie sehr in Deutschland der Bildungserfolg vom sozialen Status der Familien abhängt, diskutieren der Leiter der Konrad-Groß-Schule, Gunther Reiche und Sabine Teibach, die Schulleiterin der Grimmschule.

Frau Teibach, Herr Reiche, leben die Kindern an Ihren Schulen in unterschiedlichen Welten?

Gunther Reiche: Im Sachsenviertel rund um die Plauener Straße wohnen viele Familien, die nicht viel Geld haben. Das spüren wir natürlich in der Konrad-Groß-Schule. Bei uns sind 28 Nationen vertreten, das Sprachengemisch ist sicher größer als an der Grimmschule. Aber wir haben beide den gleichen Auftrag. Nämlich den Kindern möglichst viel mitzugeben.

Sabine Teibach: Wir haben auch an der Grimmschule keine heile Welt, bei uns geht die Schere nur weiter auseinander. Viele Kinder wohnen in Villenvierteln in Erlenstegen, ihre Eltern sind oft international tätige Geschäftsleute. Sie haben schon mal im Ausland gelebt und ihre Eltern stellen hohe Erwartungen an sie. Andererseits wohnen aber in der Äußeren Bayreuther Straße und der Dr.-Carlo-Schmid-Straße teilweise auch sozial schwächer gestellte Familien. Und auch wir haben natürlich Migrantenkinder, in den vierten Klassen liegt ihr Anteil derzeit bei 50 Prozent. Wobei wir die Erfahrung machen, dass sie bei uns sehr schnell Deutsch lernen, weil die Leistungsstarken sie mitziehen.

Treffen sich die Kinder aus beiden Schulen nachmittags zum Spielen? Gibt es Berührungspunkte?

Reiche: Eher weniger. Die Oedenberger Straße ist eine Art Grenze für unsere Kinder, dies ich aber inzwischen zunehmend öffnet. Sie verlassen kaum ihr Viertel, auch mit den Eltern nicht. Am Wochenende gehen die Familien oft zum Grillen an die Pegnitz, aber größer ist der Radius nicht. Sie gehen selten ins Theater, sind kaum in Vereinen, das ist ja alles eine finanzielle Frage. Viele unserer Kinder beziehen Bildungs- und Teilhabegutscheine. Diese ermöglichen es ihnen auch, Nachhilfestunden zu nehmen. Die könnten sich die Familien selber nicht leisten.

Teibach: Unsere Kinder gehen in ihrer Freizeit nicht zum Nordostbahnhof. Ihre Nachmittag sind oft sehr durchstrukturiert, das kann für die Kinder auch zur Last werden. Sicherlich ein Drittel ist gut betucht, sie spielen Tennis oder Hockey, bekommen Einzelunterricht in Geige oder Klavier.

Reiche: Wir hatten aber im letzten Schuljahr einen echten Glücksfall, stimmt‘s Sabine? (lacht) Das Dach der Grimmschule musste saniert werden und zwei Klassen von Euch kamen zu uns.

Teibach: Stimmt, die Kinder konnten sich gegenseitig kennenlernen, das war gut. Einige Eltern hatten Vorbehalte, aber unseren Viertklässlern gefiel es bei euch.

Wie unterschiedlich sind die Erwartungen der Eltern an Ihren Schulen?

Reiche: Einige unserer Eltern können sich sprachlich nicht so gut ausdrücken, unser Migrantenanteil liegt bei 66 Prozent. Aber auch sie haben den Anspruch, dass ihre Kinder weiterkommen. Wir führen vielleicht mehr Einzelgespräche als an der Grimmschule, auch weil wir immer wieder erklären müssen, was in den Elternbriefen steht. Bei uns sitzen auch mal Dolmetscher dabei.

Teibach: Unser Migrationsanteil liegt bei rund 40 Prozent. Viele Eltern sind so ehrgeizig, die schicken ihre Kinder schon zur Nachhilfe, wenn die noch in den Kindergarten gehen, damit der Einstieg in die Schule gelingt. Ist der Übertritt gefährdet, geht es wieder zu Nachhilfe. Einigen Kindern wird da ein Stück ihrer Kindheit genommen. Wenn unsere Lehrer, obwohl der Durchschnitt ausreicht, dazu raten, dass ein Kind lieber auf die Realschule und nicht aufs Gymnasium gehen sollte, halten sich bei uns auch weniger Eltern an diese Empfehlung als an anderen Schulen.

Reiche: Unsere Eltern lassen sich eher beraten. Ich kenne das aber auch, dass es unbedingt das Gymnasium sein muss. Dabei ist das ein sehr eingeschränkter Blick. Die Kinder haben schließlich an allen Schulformen gute Entwicklungschancen.

Teibach: Natürlich. Und es ist ja auch weniger wichtig, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen, als den Kindern gerecht zu werden. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kinder manchmal wieder erden muss. Ihr Leben ist so durchgeplant, der große Erwartungsdruck kann sich auch mal in Aggressionen entladen. Wir sind eine normale Schule, auch bei uns gibt es Streit, wenn vielleicht nicht ganz so oft. Deshalb bekommen wir bislang auch keinen Schulsozialarbeiter zugewiesen, obwohl wir einen bräuchten. Denn auch an uns gehen gesellschaftliche Probleme nicht vorbei. Auch bei uns steigt zum Beispiel der Anteil der Alleinerziehenden bei den Eltern.

An der Konrad-Groß-Schule gibt es einen gebundenen Ganztag, an der Grimmschule eine Mittagsbetreuung. Wie wichtig ist es für den Lernerfolg der Kinder, länger an der Schule zu bleiben?

Reiche: Wir haben eine ganz starke Nachfrage nach gebundenem Ganztag. Viele Eltern arbeiten und brauchen die längere Betreuung. Oder sie sind zu Hause und lassen die Kinder länger in der Schule, damit wir uns um alles kümmern. Manche Schüler haben schon einen Rucksack an Problemen zu tragen. Im Unterschied zu anderen Schulen spüren wir bei den Kindern im Ganztag aber keinen größeren Lernerfolg als bei denen, die in den Hort gehen. Grundsätzlich ist der Ganztag aber ein gutes Instrumentarium, um Kinder unabhängig vom Elternhaus zu fördern.

Teibach: 190 unserer 275 Schüler gehen in die Mittagsbetreuung. Im nächsten Jahr werden es 210 Kinder sein. Viele Eltern arbeiten den ganzen Tag oder sie schicken ihre Kindern zum Deutschlernen länger in die Schule. Wir haben aber auch einige Kinder, deren Eltern knapp über der Grenze verdienen, bis zu der die Stadt die Bildungsgutscheine zuweist. Das sind eigentlich die Ärmsten. Zum Glück können wir ihnen, auch dank der Unterstützung des Bürgervereins, nachmittags kostenlose Workshops anbieten.

Reiche: Der Bürgerverein Jobst-Erlenstegen unterstützt uns auch, zum Beispiel beim Kauf von Musikinstrumenten.

" Bei uns bekommt niemand den Übertritt geschenkt"

Wie sieht es mit Gastschulanträgen aus. Für die Grimmschule werden ja wohl immer einige gestellt, oder?

Teibach: Dieses Schuljahr waren es zehn. Es reicht aber nicht, als Grund anzugeben dass man sein Kind nich in die andere Schule schicken möchte. Die Stadt lehnt viele Gastschulanträge ab.

Reiche: Ich bekomme in der Regel nur wenige Gastschulanträge. Dafür steigt allerdings die Anzahl der Anträge auf einen gebundenen Ganztagesplatz an der Grundschule stetig.

Teibach: Bei uns gehen schon einige Eltern davon aus, dass ihr Kind den Übertritt schafft, nur weil es auf die Grimmschule geht. Bei uns bekommt aber niemand den Übertritt geschenkt, ich achte darauf, dass die Proben nicht zu leicht sind und das Leistungsniveau angemessen ist. Schließlich sollen die Kinder das Gymnasium auch schaffen.

Was müsste sich an Schule verändern, damit alle Kinder ähnliche Bildungschancen haben?

Reiche: Wir brauchen mehr Lehrer, es müsste eigentlich immer im Tandem unterrichtet werden.

Teibach: Ja, und wir brauchen kleinere Klassen. Und mehr Förderlehrer, da haben wir zu wenig junge Kollegen. Auch, weil die Bezahlung und die Aufstiegschancen der Förderlehrer verbesserungswürdig sind.

Sind Sie mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Übertrittsquoten Ihrer beiden Schulen frustriert über den großen Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg?

Reiche: Nein, wir sehen ja auch beide, wie gut sich die Kinder in unseren Schulen entwickeln.

Teibach: Aber natürlich können wir die unterschiedlichen Voraussetzungen, die unsere Schüler mitbringen, nicht alle ausgleichen. So sehr wir uns auch bemühen.

