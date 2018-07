Aussiedler oder Einheimische: Wer sind die Russlanddeutschen?

Klischees und Klarheiten über eine Bevölkerungsgruppe

NÜRNBERG - In Nürnberg soll ein bayernweites Kulturzentrum für die Deutschen aus Russland entstehen, sie haben seit Kurzem einen eigenen Kulturreferenten, es gibt das Haus der Heimat und auch die SinN-Stiftung kümmert sich seit zehn Jahren um ihre Belange. Und dann gibt es noch die Klischees über Russlanddeutsche. Sie würden mit Rechtspopulisten sympathisieren und sich nicht integrieren wollen, heißt es zum Beispiel. Doch als wer oder was fühlen sich Russlanddeutsche 2018 wirklich?

Natalie Keller ist keine Unbekannte in Nürnberg - aber die wenigsten wissen, dass die 37-Jährige Russlanddeutsche ist. © Roland Fengler



Kapitel 1: Eine Russlanddeutsche in Nürnberg

An Natalie Keller kommt man in Nürnberg bei vielen Themen nicht vorbei: Die 37-Jährige arbeitet für eine grüne Landtagsabgeordnete, engagiert sich als zweite Vorsitzende im Verein Erfolgsfaktor Frau, ist bei den Neuen Deutschen Medienmachern aktiv und organisiert Lesungen in Nürnberg. Und sie ist Russlanddeutsche. Was das bedeutet, erzählt sie hier:

"Ich werde nie direkt darauf angesprochen, ob ich Russlanddeutsche bin. Die Menschen sehen es mir ja nicht an, dass ich diesen Hintergrund habe. Wenn sie es aber feststellen, dann sind sie ziemlich überrascht und fragen mich dann auch, was das bedeutet. Kaum jemand kennt die Geschichte der Russlanddeutschen. Gerade in den letzten zwei Jahren, nachdem der "Fall Lisa" durch die Medien ging, reagieren einige Menschen eher negativ, wenn sie mitbekommen, dass ich mit meinem Sohn Russisch spreche. (Anm. d. Red.: Auslöser für die starke Beteiligung an den Demonstrationen im Winter 2016 gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung war die mutmaßliche Vergewaltigung einer 13-jährigen Russlanddeutschen durch einen Flüchtling; der Vorwurf der Vergewaltigung erwies sich laut Polizei als haltlos.)

Klischees und ein böses Stigma

Leider gibt es viele Stereotypen über Russlanddeutsche, etwa: Das sind Russen, sie sprechen Russisch und leben irgendwo in Langwasser, in letzter Zeit wählen sie die AfD. Solche Sachen habe ich ganz oft gehört. Es stößt mir schon sauer auf, dass es dieses negative Bild von Russlanddeutschen gibt, die oft unter dem Begriff 'Russen' zusammengefasst werden. Es wird überhaupt nicht differenziert. Dabei ist es eine sehr heterogene Gruppe.

Natalie Keller: Was wir alle tun können

Das Dilemma ist: Russslanddeutsche waren in der Sowjetunion die Deutschen und das war ein böses Stigma. Meine Mutter wurde als Kind als Faschistin beschimpft. Und dann kommen Russlanddeutsche nach Deutschland, sind auch gleich deutsche Staatsangehörige, werden aber als Russen wahrgenommen. Russlanddeutsche fühlen sich nicht als Migranten. Sie fühlen sich als Deutsche, in dem Sinne, dass sie hier Wurzeln und Familien hatten.

Bei Russlanddeutschen hat die Politik einige Fehler gemacht. Sie hat versäumt, anderen hier zu erklären, warum Russlanddeutsche nach Deutschland kommen. Viele wissen es nach wie vor nicht. Ich glaube, dass die Politik und Kulturpolitik versäumt haben, diese Gruppe zu integrieren. Vielleicht weil man dachte, es ist nicht nötig. Sie sind ja schließlich Deutsche.

Kulturelle Aufklärung

Die Jüngeren haben sich tatsächlich super integriert. Gerade meine Generation hat die Sprache erlernt, Abitur gemacht, studiert, hat teilweise nicht in ihrer Community geheiratet und fällt dementsprechend nicht so auf.

Wir in Nürnberg haben viele Möglichkeiten, mit Klischees und Vorurteilen aufzuräumen. Wir haben hier zum Beispiel das Interkulturbüro der Stadt Nürnberg, das Haus der Heimat. Jetzt kommt das bayerische Kulturzentrum der Russlanddeutschen nach Nürnberg. Ich finde es gut, wenn es Lobby für eine der größten Einwanderungsgruppen Deutschlands und kulturelle Aufklärungsarbeit leistet. Zugleich denke ich, es ist wichtig, dass das Zentrum nicht nur für sich steht, sondern mit anderen weiterhin zusammenarbeitet."

Kapitel 2: Vorurteil und Fakten - Das Wahlverhalten

Sind Russlanddeutsche besonders empfänglich für die AfD? Das Vorurteil entstand aufgrund ihrer starken Beteiligung an Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin im Winter 2016. Eine Studie der Uni Duisburg-Essen und Uni Köln bestätigt die Annahme aber nicht.

Fakt ist: Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hat die AfD in Nürnberg in den Wahlbezirken die besten Ergebnisse erreicht, in denen mehr als 15 Prozent der Wahlberechtigten Einwanderer aus den GUS-Staaten kommen.

Fakt ist aber auch: Nicht alle Menschen, die aus den GUS-Ländern stammen, sind Russlanddeutsche. Doch Russlanddeutsche bilden die größte Gruppe. In Nürnberg gehören ihr etwa 30.000 Menschen an. In Langwasser etwa lebten im September vergangenen Jahres 4257 Wahlberechtigte, die aus den GUS-Ländern kamen. Das ist weniger als ein Sechstel der Gesamtgruppe. Viele aus dieser Gruppe, die den wirtschaftlichen Aufstieg geschafft haben, leben in anderen, weniger sozialangespannten Stadtteilen.

Offene Frage: Ist der Anteil der AfD-Wähler beispielsweise in Langwasser aufgrund russlanddeutscher Beiteligung so hoch? Oder ließen sich - auch oder gerade? - die nicht-russlanddeutschen Wähler für die Rechtspopulisten erwärmen, weil ihnen das Leben im multikulturellen Umfeld nicht behagt? Punktet die AfD deshalb so gut in bestimmten Wahlbezirken, weil Menschen dort generell und unabhängig von ihrer Herkunft oft wirtschaftliche und soziale Probleme haben?

Sabine Arnold (rechtes Foto) hat die SinN-Stiftung vor zehn Jahren mit aufgebaut, das Haus der Heimat hilft Deutschen aus Mittel- und Osteuropa seit 1998 dabei, Fuß zu fassen. Nach dem Willen des bayerischen Kabinetts kommt nun noch ein Kulturzentrum für Deutsche aus Russland hinzu. © Edgar Pfrogner/Harald Sippel



Das Ergebnis der Studie: "Der Anteil an AfD-Wählern unter den Russlanddeutschen ist leicht höher als bei der Gesamtbevölkerung, aber nicht wesentlich", sagt Achim Goerres. Der Professor für empirische Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen hat zusammen mit den Kölner Kollegen das Wahlverhalten von je 500 Russlanddeutschen und Deutschtürken untersucht.

Geringe Wahlbeteiligung unter Russlanddeutschen

Die Umfrage ergab: Während der Anteil der AfD-Wähler insgesamt bei 12,6 Prozent lag, wählten bei der letzten Bundestagswahl 15 Prozent der Russlanddeutschen diese Partei. Die CDU/CSU schnitt bei dieser Gruppe mit 27 Prozent ab, die Linke mit 21 Prozent, die SPD kam auf 12 Prozent, die FDP auf 12 Prozent und die Grünen auf 8 Prozent.

Goerres sieht in diesem Wahlverhalten "die Normalisierung des Parteienverhältnisses" bei der Gruppe, die lange Zeit als treue Wählerschaft der Christdemokraten und Christsozialen galt.

Das eigentliche Problem: Laut der Studie gingen lediglich 58 Prozent der Russlanddeutschen zur Wahl. Das sind 18 Prozent weniger als im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Die Interviewten mit doppelter Staatsbürgerschaft wurden auch gefragt, ob sie in ihrem Herkunftsland wählen würden. Die meisten haben diese Frage verneint. Goerres: "Wir haben eine Gruppe, die sich weder hier noch dort an politischen Prozessen beteiligt."

3. Kapitel: Die Anlaufstellen

Bayerisches Kulturzentrum für die Deutschen aus Russland soll in Nürnberg entstehen; Gründung wurde am 4. Juli 2018 in der Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung beschlossen; Konzept: mittels Ausstellungen sowie Vorträgen Einblick in Geschichte und Kultur der Deutschen aus Russland geben, Anlaufstelle und Ort der Begegnung schaffen.

soll in Nürnberg entstehen; Gründung wurde am 4. Juli 2018 in der Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung beschlossen; Konzept: mittels Ausstellungen sowie Vorträgen Einblick in Geschichte und Kultur der Deutschen aus Russland geben, Anlaufstelle und Ort der Begegnung schaffen. Haus der Heimat wurde 1998 eingeweiht und versteht sich als "Heimstatt für Vertriebene und Aussiedler" (Träger: Verein Haus der Heimat); Konzept: "Pflege von Kultur, Tradition und Brauchtum der Landsmannschaften aus dem ehemaligen Osten Deutschlands sowie aus den Siedlungsgebieten Deutscher in Mittel- und Osteuropa" (aus der Homepage).

wurde 1998 eingeweiht und versteht sich als "Heimstatt für Vertriebene und Aussiedler" (Träger: Verein Haus der Heimat); Konzept: "Pflege von Kultur, Tradition und Brauchtum der Landsmannschaften aus dem ehemaligen Osten Deutschlands sowie aus den Siedlungsgebieten Deutscher in Mittel- und Osteuropa" (aus der Homepage). SinN-Stiftung feierte im Juni 2018 ihr zehnjähriges Jubiläum (Träger: evangelische Kirche); Konzept: bietet Beratungen und seelsorgerliche Begleitung für russischsprachige Menschen an und unterstützt die Kommunikation mit Beratungsstellen und Ämtern; die Ehrenamtlichen wurden 2017 mit dem Bürgerpreis des bayerischen Landtags ausgezeichnet.

