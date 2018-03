Gefährliches Chaos: Wie das Bamf Sicherheit vorgaukelt

NÜRNBERG - Die Flüchtlingskrise überforderte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge massiv. Zeigen wollte man das nie. Doch Recherchen der Nürnberger Nachrichten und der Welt am Sonntag zeigen: Das Bamf hat die Kontrolle längst verloren. Die Folgen sind immens – und gefährlich.

Das Bamf steht immer wieder in der Kritik. © Eduard Weigert



Besonders bei der Feststellung der Identität hapert es. Sie ist die Grundlage für jedes Verfahren - ob jemand angenommen oder abgelehnt wird, hängt eng mit seinem Herkunftsland zusammen. Auch Abschiebungen sind nur möglich, wenn zweifelsfrei geklärt ist, aus welchem Land ein Antragsteller stammt.

Doch auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise kamen knapp 80 Prozent der Asylbewerber ohne Ausweisdokumente. Inzwischen ist die Zahl gesunken, aber noch immer reist laut Sicherheitskreisen mehr als die Hälfte ohne Pass, Ausweis oder Führerschein ein. Innerhalb kürzester Zeit gelangten 700.000 Menschen nach Deutschland, deren Identität nicht eindeutig geprüft war, zeigt eine interne Regierungsbilanz.

Es sei im Bamf schon früh klar gewesen, dass es ein massives Sicherheitsproblem gebe, sagen Insider. Warnungen seien aber verpufft.

"Systemische Mängel"

Der Personalrat des Bamf ist die erste Instanz aus der Behörde, die Alarm schlägt. Es gebe "systemische Mängel" bei den Verfahren und der Identitätsprüfung. Dies erleichtere das "Einsickern von Kämpfern der Terrormiliz IS nach Mitteleuropa" und stelle ein "erhöhtes Gefährdungspotential dar", warnt er im November 2015. Kurz darauf töten IS-Terroristen in Paris 130 Menschen – fast alle Attentäter waren als Flüchtlinge getarnt nach Frankreich eingereist.

Bald schlägt auch das Sicherheitsreferat im Bamf Alarm, täglich gibt es mehr Hinweise aus den Außenstellen. Im Sommer werden die Befürchtungen Realität: Die Anschläge von Ansbach und Würzburg ereignen sich binnen weniger Tage, im Dezember tötet der Tunesier Anis Amri zwölf Menschen, als er am Berliner Breitscheidplatz mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt fährt. Zwischen die Trauer mischt sich Wut: Amri war mit rund einem dutzend Identitäten registriert. Nur fiel das niemandem auf. Im Bamf stapeln sich unterdessen die Sicherheitshinweise, zeitweise sind mehr als tausend Meldungen unbearbeitet.

Die Bamf-Spitze beschließt kurzerhand, das Problem zu verlagern. Künftig sollen die Mitarbeiter des Referats die Hinweise nicht mehr selber prüfen, sondern direkt an die Sicherheitsbehörden weiterschicken. Das Lesen, die Auswertung der Asylprotokolle, einen Bericht für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt oder Bundesnachrichtendienst - fällt für sie nun weg, obwohl es für die Sicherheitsbehörden eine wertvolle Analyse ist.

Das Innenministerium erfährt davon erst im Nachhinein. Emily Haber, damals dort beamtete Staatssekretärin, wird erst informiert, als die Sicherheitsbehörden ihrer Empörung Luft verschaffen. Haber will sich für diesen Artikel nicht äußern, informierte Kreise berichten aber: Sie sei ungewöhnlich verärgert gewesen. Dass eine untergeordnete Behörde eine solch weitreichende Entscheidung trifft, ohne das Ministerium einzubeziehen, ist ein ungeheuerlicher Vorgang.

Es wird nachverhandelt, dann einigt man sich darauf, dass künftig die Mitarbeiter der Außenstellen Sicherheitshinweise präziser formulieren sollen. Und zwar zügig. Das Problem: Geschult sind sie dafür nicht. Das werde nachgeholt, verspricht das Bamf.

"Ein nettes Spielzeug, mehr nicht"

Mit neuen "IT-Assistenzsystemen zur Identitätsfeststellung" will das Bamf die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen: Mit großem Bohei werden sie am 25. Juli 2017 in Bamberg vorgestellt. Dabei sind: Bamf-Chefin Cordt, ihr Vorgänger Weise und der damalige Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Markus Ulbig. Sie präsentieren eine Reihe von neuen digitalen Instrumenten, die das System sicherer machen sollen – darunter das Auslesen von Handys. Zwei weitere Säulen sind die Sprachbiometrie und die Transliteration.

Bisher war die Sprachanalyse ein schwieriges Unterfangen, man musste im Zweifelsfall Gutachten einholen, um Dialekte einer Region zuzuordnen und so die Angaben der Antragssteller zu verifizieren. Das habe, so heißt es, bis zu einem Jahr dauern können. Nun soll das in Minuten erledigt sein: Ein Antragsteller spricht in ein Mikrofon und der Computer analysiert seine Herkunft.

Die Bundesregierung gibt sich in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im vergangenen Dezember überaus überzeugt von dem System. Es gebe nach Kenntnis der Regierung in keinem anderen Land der Welt ein "vergleichbares Verfahren". Die Fehlerquote liege bei nur 20 Prozent, es sei von einer weiteren Optimierung im Laufe des Jahres 2018 auszugehen.

Wissenschaftler jedoch bezeichnen die Idee der Sprachbiometrie als spannend, aber: "Es ist, als würde ein Arzt Sie lediglich wiegen und die Größe messen – und anschließend mit voller Überzeugung erklären, Sie hätten Krebs", sagt einer der führenden Experten.

Bamf-Mitarbeiter, die die Software getestet haben, kommen zu einem ähnlichen Schluss. "Ein nettes Spielzeug, aber nicht mehr", sagt man intern. So las eine Bamf-Dolmetscherin vor den Augen des damaligen Innenministers de Maizière einen Text. Das Ergebnis: 71,7 Prozent: unbekannt. 10,8 Prozent: arabisch-levantinisch. 9,3 Prozent: persisch. 5,8 Prozent: deutsch. Sie sprach tatsächlich in ihrer arabisch-levantinischen Muttersprache.

Probleme auch bei einem zweiten System

Das Bundesinnenministerium schreibt auf Anfrage, man gehe im Laufe des Jahres von einer Optimierung bezüglich der Fehlerquote aus - sie habe sich bereits reduziert. Probleme gibt es auch bei einem zweiten System, das in Bamberg vorgestellt wurde: die Transliteration. Arabische Namen geben Hinweise auf diverse Herkunftsmerkmale: Region, Stamm oder gar Konfession. Das Bamf will diese Informationen nutzen: Ein Asylbewerber tippt seinen arabischen Namen in einen Computer ein und der spuckt Hinweise auf ein mögliches Herkunftsland aus. Es sei eine "Plausibilisierung und Absicherung der namensbasierten Identitätsangaben".

Das Bamf hatte eine niederländische Firma beauftragt, sie passte die Software den deutschen Bedürfnissen an, fragte Wünsche in den Außenstellen ab. Der Name einer Probeanalyse: "Pinocchio". Bei Testläufen mit Datensätzen aus dem Bamf-Fundus zeigte sich dem Vernehmen nach, wie notwendig eine solche Software sein würde: Mehr als 80 Prozent der gespeicherten Namen von Asylbewerbern sind mindestens fragwürdig.

Das kann durchaus an Übersetzungsfehlern liegen, nicht alle müssen Betrüger sein. Doch Handlungsbedarf besteht, das ist klar. In Bamberg wird die Software schließlich vorgestellt, von Cordt, Weise und Ulbig ausführlich gelobt. Schon wenige Tage später soll sie im ganzen Bundesgebiet eingeführt werden. Doch mit einem Mal ist davon keine Rede mehr. Implementiert wird das Programm eines anderen Unternehmens.

Sicherheit wird nur simuliert

Es ist nicht ganz klar, was in jenen Tagen genau passiert, warum die Software der Firma aus den Niederlanden plötzlich doch nicht mehr eingesetzt wird. Das Innenministerium erklärt, dass die jetzt eingesetzte Software weniger kann, als damals bei der Bamberger Pressekonferenz verkündet wurde. Doch warum dies erst Tage vor der geplanten Einführung erkannt wird, sagt man nicht. Auf Nachfrage erklärt das Innenministerium lediglich, man habe für den flächendeckenden Wirkbetrieb eine andere Anwendung ausgewählt. Diese entspreche den Anforderungen des Bundesamtes in dem geforderten Umfang.

Immer deutlicher aber wird das Durcheinander. Seit inzwischen über zwei Jahren herrscht ein gefährliches Chaos im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es ist sicherlich primäre Aufgabe der Behörde, Asylverfahren durchzuführen und für Flüchtlingsschutz zu sorgen. Gleichzeitig soll und muss sie aber für Sicherheit sorgen. Nur so kann unser Asylsystem funktionieren. Und doch wird diese Sicherheit seit vielen Monaten simuliert statt gewährleistet.

Denn selbst diese neuen Methoden — die wie gezeigt unzureichend funktionieren – werden längst nicht flächendeckend angewandt. Gerade einmal bei 7000 Personen sind Instrumente wie Dialekt-Erkennung zum Einsatz gekommen. Bei nur 9000 Personen wurde das Handy ausgelesen. Dabei reisen Monat für Monat rund 10.000 Asylsuchende ein — zwischen September und Januar mehr als 50.000.

Laut Innenministerium legten bei der Antragstellung 2017 nur etwa 35 Prozent ein Identifikationsdokument vor. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Anteil sogar leicht zurück.

Schnelligkeit vor Gründlichkeit

Jutta Cordt hat sich im Übrigen vor wenigen Tagen an Mitglieder des Bundestags gewandt. Man habe 2017 ein Augenmerk darauf gelegt. “wie wir unseren Beitrag zur Sicherheit noch optimieren können”, heißt es darin. Gerne würde sie die Details bei einem persönlichen Gespräch erläutern.

"Wir schaffen das", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise. Und das Asylsystem wurde in der Folge auf Effizienz getrimmt. Bei der Frage "Schnelligkeit oder Gründlichkeit?" entschied man sich für Ersteres. Zulasten der Sicherheit. Die Folgen zeigen sich im Fall Amri, im Fall Franco A.

Man hoffe, heißt es in Sicherheitskreisen, dass keine weiteren, ähnlichen Fälle passieren. Es ist eine Hoffnung, mehr nicht

