NÜRNBERG - Musik hören, dabei selbst kreativ sein und gleichzeitig auch noch Sport treiben - geht nicht? Geht doch! Wer auf Hip-Hop steht und auf der Suche ist nach etwas zum Austoben, der sollte einen Blick ins "dance maxX" am Kornmarkt 8 in Nürnberg werfen.

Motiv: Hip-Hop-Tanz als Sportart vorstellen (Dance Maxx Nürnberg, dort ist Pascal Schuller .... Tanzen Hip Hop Sport Training Tanzschule ....Datum: 04.11.2017.. ..Fotograf: Roland Fengler....Ressort: Lokales ....Exklusiv © Roland Fengler



Dort trainiert nämlich mehrmals pro Woche das Enceety Project. Die Street-Dance-Formation der Streetdance-Academy existiert bereits seit 2008 und zählt zu den sechs besten Hip-Hop-Dance-Crews in Deutschland.

Florian Hauzenberger (links), Pascal Schuller (oben rechts) und Karen Alscher geben ihr Wissen und Können an die Schüler weiter. © Roland Fengler, Eduard Weigert, Montage: nordbayern



Mitmachen kann jeder, der sich alt genug - oder noch nicht zu alt - fühlt, bewegungsfreudig und mit einer ordentlichen Portion Rhythmus im Blut ausgestattet ist. Die wenigsten Anfänger sind aber jünger als 16.

Wie in jeder Sportart steht und fällt vieles mit einem guten Trainerstab. Florian Hauzenberger, Pascal Schuller und Karen Alscher geben ihr Wissen und Können leidenschaftlich an neue, junge Talente weiter. Minutiös studieren sie mit den Tänzern die einzelnen Tanzschritte ein, äußern Kritik und geben Tipps.

Motiv: Hip-Hop-Tanz als Sportart vorstellen (Dance Maxx Nürnberg, dort ist Pascal Schuller .... Tanzen Hip Hop Sport Training Tanzschule ....Datum: 04.11.2017.. ..Fotograf: Roland Fengler....Ressort: Lokales ....Exklusiv © Roland Fengler



Nächstes Ziel: Weltmeister!

Als mehrmaliger süddeutscher Meister im Duo holten Karen Alscher und Pascal Schuller dieses Jahr sogar den Europameister-Titel. Nächstes Ziel ist, na klar, die Weltmeisterschaft! Chancen haben die engagierten Ausnahmetänzer auf jeden Fall "Kämpfen und dranbleiben!" lautet ihre Devise.

Hip-Hop-Europameister im Duo, die Nürnberger Karen Alscher und Pascal Schuller. © International Dance Organization IDO



Egal, ob Fußball, Schach oder Instrument: ein gewisses Maß an Talent mitzubringen, schadet nie, ist aber wertlos ohne regelmäßiges Training. Bei Street-Dance ist das nicht anders.

Die unterschiedlichen Choreographien sind perfekt aufeinander abgestimmt. Wie in einem Uhrwerk hat jeder seinen Part. Man muss sich bedingungslos sowohl auf sich selbst als auch auf das Team um einen herum verlassen können.

Wer nur einmal aus dem Tritt kommt, riskiert die gesamte Bühnenshow. Diese speziell koordinierte Präzision erfordert viel Übung, Körperbeherrschung sowie eine Unmenge an Disziplin.

Das soll nicht abschrecken, im Gegenteil: Der Spaß steht im Vordergrund, gerade weil man hart dafür gearbeitet hat. Nur unverdienter Erfolg schmeckt schal.

Wer also schon immer mal wissen wollte, wie ein Tanzstudio von innen aussieht, Spaß an Sport in der Gruppe hat, kaum noch stillhalten kann, lernen will, wie man sich professionell zu Musik bewegt oder einfach nur neugierig ist, der sollte sich auf direktem Wege ins "dance maxX" begeben. Denn: Ein Probetraining ist kostenlos, und jeder kann daran teilnehmen.

Mehr Informationen: "DANCE MAXX", Kornmarkt 8, 90402 Nürnberg, E-Mail: info@dance-maxx.de, Telefon: (0911) 801 600 0 oder unter: www.dance-maxx.de

Preise für Pascals Enceety-Project:

Um in der großen Formation tanzen zu können, ist mindestens ein Kurs nach Wahl zu belegen. Kosten: 39 Euro im Monat. Falls man dann tatsächlich in der Formation tanzt, kommen nochmal 15 Euro drauf.

Stefan Besner