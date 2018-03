Paradise City

BURGEBRACH - Sunrise Avenue, Gus G, Heather Nova, Amon Amarth, John Petrucci, die Spider Murphy Gang - sie alle fühlen sich hier wohl. Im beschaulichen Örtchen Treppendorf, irgendwo hinter Forchheim, erwartet man vielleicht eine friedlich grasende Herde Schafe oder versprengte Kuhfladen im frischen Grün, aber definitiv nicht Europas größtes Musikhaus.

SamSon Vor Ort Musikhaus Thomann © Julia Hornung



Entsprechend eindrucksvoll ist dieses überdimensionierte Einkaufs-Paradies - ein Himmel auf Erden für jeden Gitarristen, Drummer, Bläser, Streicher, Tontechniker, Klangschalenspieler, Pianisten...

Das gesamte "Dorf" besteht mehr oder weniger aus Thomann. Dabei ist kein Ende der Expansion in Sicht. Just in diesem Moment wird an einem neuen Gebäudekomplex gearbeitet. Für eine einfachere Lagerung auf Europaletten, selbstverständlich alles in Superlative.

SamSon Vor Ort Musikhaus Thomann © Julia Hornung



Das Musikhaus ist ein Familienunternehmen: 1954 machte sich Hans Thomann mit dem Traum vom eigenen Musikgeschäft selbständig. Davor war der Mann aus Treppendorf als Wandermusiker unter anderem in Zirkussen unterwegs. Noch bis in die 80er Jahre war die Buchhaltung im alten Kinderzimmer untergebracht, wurden in der ehemaligen Scheune Kartons gelagert.

Fünf Kinder zog Hans Thomann groß. Der älteste Sohn, Hans Junior, eröffnete als erster Musikhändler Deutschlands einen Online-Shop und baute die Firma weiter aus. Zwei eigene Callcenter, mit "Hot Deals" ein Prospekt, von dem monatlich 8,4 Millionen Exemplare gedruckt werden, 8,9 Millionen Kunden, ein riesiges Logistik-Center, Büros auf vier Etagen, eine Firma, die in Theatern oder Museen Audio-Anlagen installiert... - Thomann wächst und wächst.

SamSon Vor Ort Musikhaus Thomann © Julia Hornung



Heute ähneln die Räumlichkeiten eher einem riesigen Erlebnispark als einem Fachgeschäft für Musikartikel. Die Freude an der Musik steht ganz klar im Vordergrund. Wir cruisen durch die Abteilungen...

1. Station: Drums

Ungefähr 15 verschiedene Marken an Drum-Sets und unzählige Variationen von Zubehör sowie die Möglichkeit, alles direkt an Ort und Stelle zu testen, lassen das Herz jedes Schlagzeugers höher schlagen. So verwundert es kaum, dass sich hier regelmäßig Prominenz einfindet. Dennis Chambers, Steve Gadd oder Thomas Lang sind nur einige unter vielen.

SamSon: Thomann © Julia Hornung



Diese speziellen Schlägel beispielsweise hat Shimbo Masaaki entworfen und vertreibt sie auch. Er kommt extra aus Japan - und war zufällig vor Ort, als SamSon sich umgeschaut hat. Wer sich als Kunde im fast 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsraum allein für Schlagzeuge und Percussion überfordert fühlt, dem können die zwölf Mitarbeiter helfen, die natürlich selbst allesamt Drummer sind.

SamSon Vor Ort Musikhaus Thomann © Julia Hornung



2. Station: Blechbläser

In der Abteilung für Bläser wird kein Hehl daraus gemacht, dass so ziemlich jedes existente, zeitgenössische Instrument zumindest auf Abruf verfügbar ist. Entsprechend groß ist auch die Preisspanne: Bis zu 23.000 Euro darf man auf den Tresen legen. Qualität hat ihren Preis...

3. Station: Gitarren

SamSon Vor Ort Musikhaus Thomann © Julia Hornung



Wer selbst Gitarrist ist und jemals bei Thomann die Gitarrenabteilung besucht hat, der weiß, wie schwer es dem Schreiber dieser Zeilen gefallen ist, dort überhaupt wieder rauszukommen.

Das ehemalige Lager wurde zu einem Hochglanztempel für jede Art, Form und Optik des selbstverständlich besten aller Instrumente umgerüstet. Man könnte Tage, Wochen, Monate hier verbringen und würde sich trotzdem nie langweilen. Weil man noch ein Juwel entdeckt oder unvermittelt eine Jam-Session losgetreten wird.

Für Anfänger bis Profis oder Sammler ist die Auswahl gigantisch. Harley Benton ist die Eigenmarke des Hauses und bewegt sich tief im unteren Preissegment.

Ob's auch ein maßgefertigtes Custom-Modell sein darf, sollte man sich vorab gut überlegen. Die kosten nämlich bis zu 15.500 Euro! Dafür verlieren sie nicht an Wert, eher im Gegenteil.

Wen es interessiert: Im Bereich der Akustik-Gitarren findet gerade eine Ausstellung der Marke "Taylor" statt. Die geht noch bis nächstes Jahr. Es ist also genug Zeit, die unliebsamen Weihnachtsgeschenke zurückzugeben und sich stattdessen etwas wirklich Edles zu gönnen.

4. Station: Streicher

Die größte Abteilung von Streichinstrumenten in Deutschland gibt es, na klar, bei Thomann. In zwei Teile gegliedert, wurde sie 1999 noch von einem Mitarbeiter betreut. Jetzt sind es bereits 13.

Durch an unterschiedlichen Stellen angebrachte Tonabnehmer ist es möglich, an einem Instrument speziell Stil als auch die Saitenauswahl einzugrenzen. Das ist definitiv nötig. Ein einzelner Satz echter Darmsaiten kostet für einen Kontrabass 500 Euro aufwärts und hält bei häufiger Bespielung gerade einmal um die drei Monate.

5. Station: Piano

SamSon: Thomann © Julia Hornung



Stimmen ist Chefsache! Jürgen Gehrke ist gelernter Klavierbaumeister. Wenn er nicht gerade bei Thomann Tasteninstrumente repariert, konfiguriert oder eben einfach nur stimmt, baut er an einem Recording-Studio, das bald ganz offiziell in Betrieb genommen werden soll.

Ansonsten lässt auch diese Abteilung nichts zu wünschen übrig, Keyboards, Sakralorgeln, Synthesizer, Flügel, Digital-Pianos… es ist von allem etwas dabei.

Stefan Besner