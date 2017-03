Street-Food-Festival in Bad Windsheim geplant

An 35 Trucks soll es zum Frühlingsfest kulinarische Köstlichkeiten geben - vor 4 Minuten

BAD WINDSHEIM - Einmal rund um die Welt schlemmen: Das können Besucher beim ersten Bad Windsheimer Street-Food-Festival. Vom 21. bis 23. April bieten Verkäufer in 35 Food Trucks kulinarische Köstlichkeiten vom Flammlachs über Steaks und Bur­ger bis hin zu frittiertem Eis an. Live­musik und DJ runden das Programm ab.

So oder so ähnlich sehen die Food Trucks aus, die zum Frühlingsfest am Bad Windsheimer Festplatz Station machen werden. Unser Bild entstand beim Festival in Miltenberg Ende Januar. Foto: Bernd Ullrich



Die Idee, das Festival nach Bad Windsheim zu holen, hatte Sabine Hahn, die Veranstaltungsleiterin der Kur-, Kongress- und Touristik-Gmb H, die auch das Frühlingsfest organisiert. Sie sei immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Veranstal­tungen zu verbessern. Nun sei sie auf den Trend zu den Food Trucks, das sind zu Essensständen umgebaute Kleinlaster oder Busse, gestoßen. Bevor sie mit der Agentur Eventtime, die diese Festivals organisiert, in Kon­takt trat, habe sie sich ein solches in Tauberbischofsheim angesehen.

Beim Erzählen gerät Sabine Hahn ins Schwärmen: Nicht nur von Pom­mes mit frisch geriebenem Trüffel und Donuts in allen möglichen Farben, vor allem hat es ihr die Anzahl der Besucher angetan, die ein solches Event anziehen kann. "Es war kalt und hat geregnet, trotzdem war etwas los", sagt Hahn.

Trucks sind flexibel

Das Frühlingsfest beginnt wie immer am Ostersamstag, 15. April, erst am zweiten Wochenende kommen die Food Trucks dazu, erklärt Hahn, die mit den Schaustellern derzeit an der Logistik arbeitet. Gut sei, dass die Trucks "so flexibel sind". Strom- und Wasseranschluss genügen.

Aus Platzgründen werde es heuer deshalb ein etwas kleineres Festzelt geben. Wie das im Detail aussieht, sei ebenfalls noch in der Planung, denn im Normalfall bringt Eventtime das Zelt mit, erklärt Projektleiter Christi­an Hölzer. Die Firma habe den Trend aufgegriffen und bietet dieses Event seit vergangenem Herbst an. Für 2017 sind 15 bis 20 derartige Veranstaltun­gen in Deutschland geplant, erläutert Hölzer. "Die Besucher sind beein­druckt, vor allem vom optischen Blick­fang", erzählt er aus seiner bisherigen Erfahrung.

Scampi und Chicken Yassa

Tapas, Thai-Nudeln, Piroggen, vega­ne oder High-Class-Burger, Steaks, frittiertes Eis, Spezialitäten aus Sri Lanka, Whiskey und Scampi auf Sau­erteigbrötchen, eine Frau aus Gambia (Westafrika) bietet Chicken Yassa, ein sauer eingelegtes Hähnchen, an. Das ist nur ein kleiner Auszug aus der umfangreichen Speisekarte der Anbie­ter. Eine Schau-Brauerei und ein Win­zer sind wohl auch dabei.

Heimische Köstlichkeiten gibt es natürlich ebenfalls, die hiesigen Schausteller werden ihre traditionel­len Süßwaren und Deftiges anbieten. Eine Konkurrenz sieht Denis Krzenck, der Sprecher der Schaustel­ler, im Street-Food-Festival nicht. Er hofft auf eine Belebung des Festplat­zes und viele Gäste in den Fahrge­schäften. "Es ist eine neue Idee. Die hört sich gut an", sagt Krzenck. Zumal das zweite Wochenende erfah­rungsgemäß das schlechtere sei, kön­ne man vom Festival profitieren.

Den Schaustellern ihr Geschäft weg­zunehmen, sei auch nicht das Ziel der Aktion. "Wir wollen das Beständige erhalten und aufwerten", sagt Hahn.

Nutsgroove und The Jets

Das Festival beginnt am Freitag, 21. April, gegen 16 Uhr. Am Abend spielt die Band The Jets, die Musik für alle Generationen bietet. Samstag und Sonntag sind die Trucks ab 11 Uhr geöffnet, am Samstagabend heizt DJ Nutsgroove den Besuchern im Fest­zelt ein. Ende ist gegen 23 Uhr, Sonn­tag um 19 Uhr. Der Eintritt zum Festi­val ist frei.

Katrin Müller