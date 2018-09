Streit um bayerisches Familiengeld: Söder greift SPD an

ABENSBERG - Im Streit mit dem Bundesarbeitsministerium um das bayerische Familiengeld hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die SPD scharf attackiert.

«Ich dachte, immer wenn es um die Schwächsten geht, sei die SPD ein vernünftiger Partner», sagte Söder. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Diese sei dagegen, dass das Familiengeld auch an die Schwächsten ausgezahlt werde, sagte Söder beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg und fügte hinzu: "Ich dachte, immer wenn es um die Schwächsten geht, sei die SPD ein vernünftiger Partner." Hintergrund ist, dass das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium unter Verweis auf das Sozialgesetzbuch verlangt, dass das Familiengeld auf Hartz IV angerechnet wird - Bayern sieht dies rechtlich anders.

Auch Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, ist zum Politischen Frühschoppen gekommen. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Zugleich schlug Söder der SPD eine Bundesratsinitiative vor, um die steigenden Kindergeldzahlungen ins Ausland zu begrenzen. "Zahlen wir das Kindergeld in Deutschland an unsere Kinder und beenden wir den Transfer an irgendwelche Kriminelle in Europa", sagte er.

