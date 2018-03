Stromausfall führt zu verspäteter Zeitungszustellung

Druckhaus hatte am Freitagabend mit großen Problemen zu kämpfen - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Der Stromausfall in Teilen Nürnbergs am Freitag hat auch unser Druckhaus getroffen. Teilweise standen die Maschinen mehrere Stunden still, was dazu führte, dass einige Leser ihre Zeitung verspätet erhalten haben.

Gegen 20.45 Uhr ging am Freitag in den Stadtteilen Wöhrd und Rennweg das Licht aus: Eine technische Störung in einer Elektroschaltanlage in der Ludwig-Feuerbach-Straße ließ die Anwohner im Dunkeln sitzen. Und nicht nur die: Auch die Produktion der Zeitungstitel des Verlags Nürnberger Presse wurde massiv beeinträchtigt. Einige Druckmaschinen standen stundenlang still, der Verladehof in der Blumenstraße müsste notdürftig mit Handlampen ausgeleuchtet werden.

Das alles führte zu starken Verspätungen, die Sie, verehrte Leser, möglicherweise zu spüren bekommen haben. Dafür bitten wir Sie um Entschuldigung.