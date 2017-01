Sturmtief «Egon» richtet in Deutschland etliche Schäden an

BERLIN - Das Sturmtief «Egon» hat in vielen Teilen Europas den Verkehr heftig durcheinander gewirbelt. Autos rutschten auf den Straßen, Schulbusse blieben im Schnee stecken, Dächer wurden abgedeckt, und Tausende Menschen hatten keinen Strom.

Ein Auto liegt eingeschneit bei Teterow (Mecklenburg-Vorpommern) im Straßengraben. Foto: Bernd Wüstneck (dpa)



In Deutschland gab es zahlreiche Unfälle mit Dutzenden Verletzten. Ein Autofahrer starb auf der A7 in Schleswig-Holstein. Ursache für den Unfall war vermutlich Glätte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wetterdienst und Bahn geben noch keine Entwarnung.

Arbeiter sichern in Simmern (Rheinland-Pfalz) Dämmplatten auf dem Dach einer im Bau befindlichen Halle. Foto: Thomas Frey (dpa)



Im Norden Baden-Württembergs schnitt «Egon» mehrere Tausend Haushalte von der Stromversorgung ab, weil herabfallende Äste oder umgewehte Bäume Leitungen gekappt hatten. Auch im Raum Oberfranken waren zwischenzeitlich rund 6600 Haushalte ohne Strom. Aber vor allem im europäischen Ausland gab es viele Stromausfälle.

In Waghäusel im Kreis Karlsruhe deckte der Sturm das Dach einer Containersiedlung für Flüchtlinge ab. Foto: Uli Deck (dpa)



Viele Straßen waren wegen umgestürzter Bäume oder liegen gebliebener Lastwagen gesperrt. Bei Osnabrück rutschte ein mit mehreren Kindern besetzter Schulbus am Morgen in einen Straßengraben. Niemand wurde verletzt. In Thüringen blieben Schulbusse oder konnten Schüler wegen Unfällen auf Straßen nicht zum Unterricht bringen. «Die Situation ist chaotisch», sagte ein Sprecher des Kreises Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Auch in Bayern erreichten einige Schulbusse nicht ihr Ziel. Einige niedersächsische Landkreise gaben schulfrei.

Ein umgestürzter Baum liegt in Wiesbaden auf einem Auto. Foto: Wiesbaden112 GbR (dpa)



wehte in mehreren Teilen Deutschlands Bäume auf Bahnstrecken und löste damit vor allem am Freitag Zugausfälle und Verspätungen aus. «Wir können noch nicht komplett Entwarnung geben für die Fahrgäste, weil die Schneefront noch unterwegs ist», sagte ein Bahnsprecher am Mittag. Verglichen mit dem Flug- und Autoverkehr sei die Bahn aber ziemlich stabil unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit der ICE-Züge blieb nach Bahnangaben vorerst auf 200 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Sonst sind es 230 bis 300.

Der Wintersturm sorgte für Flugausfälle. Foto: Arne Dedert (dpa)



Am Frankfurter Flughafen wurden 125 Flüge wegen des starken Sturmes annulliert. In Leipzig/Halle und Dresden wurden einzelne Flüge gestrichen.

In der Nacht hatte das Tief Deutschland von Westen her erreicht. Foto: Uwe Zucchi (dpa)



Auch Wintersportler mussten wegen des starken Sturms Einschränkungen hinnehmen. Auf dem Fichtelberg in Sachsen wurden Windspitzen von 146 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Schwebebahn und der Vierersessellift blieben geschlossen.

Ein Lastwagen ist auf der A30 bei Hörstel (Nordrhein-Westfalen) auf glatter Fahrbahn verunglückt. Foto: Nord-West-Media TV (dpa)



Für das Wochenende erwartete der Deutsche Wetterdienst weiter Schnee in vielen Regionen, vor allem in den Mittelgebirgen und den Alpen. Auch mit Glätte müsse generell gerechnet werden. Die Sonne lasse sich nur vorübergehend blicken und der Wind bleibe stark.

Stau auf der A1 in der Nähe von Blankenheim (NRW). Foto: Henning Kaiser (dpa)



Ein Blick ins Ausland:

Winterdienstfahrzeuge sind am in Braunlage im Oberharz unterwegs. Foto: Swen Pförtner (dpa)



GROSSBRITANNIEN: Die Behörden warnten vor Überschwemmungen an der Ostküste des Landes. Mehrere Orte an der britischen Nordsee wurden evakuiert, darunter Jaywick mit über 4500 Einwohnern. In Schottland blieben mehrere Schulen und Kindergärten geschlossen, es gab viele Verkehrsunfälle.

Der Sturm treibt in Frankfurt am Main Schneeflocken an einer Straßenlaterne vorbei. Foto: Frank Rumpenhorst (dpa)



FRANKREICH/BELGIEN: Am Freitagmittag waren nach Angaben des Netzbetreibers Enedis noch 170 000 Haushalte in Frankreich ohne Strom. Besonders viele Menschen waren in der Normandie und der Picardie betroffen. Auch in Belgien waren Tausende Haushalte stromlos. 180 Fahrgäste eines aus Brüssel kommenden Zuges kamen wegen Stromausfalls mit rund zwölf Stunden Verspätung in Paris an.

Feuerwehrkräfte bergen bei Heidelberg einen Mast mit Solarzellen. Foto: Rene Priebe (dpa)



SCHWEIZ: In der Region Basel fielen Züge aus und am Bodensee Fähren zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. Auf dem 2500 Meter hohen Berg Säntis rund 50 Kilometer westlich von Zürich erreichte der Wind mit 154 Kilometern in der Stunde Orkanstärke.

TSCHECHIEN: Schneeverwehungen und starker Wind führten zu gefährlichen Straßenverhältnissen. Wegen beschädigter Freileitungen kam es in den Verwaltungsregionen Karlsbad (Karlovy Vary) und Pilsen (Plzen) zu Stromausfällen. Rund 40 Kilometer westlich von Prag kam ein Bus mit 24 Kindern und vier Begleitern von der Straße ab. Die Feuerwehr musste alle Insassen durch ein Fenster herausholen.

