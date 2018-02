Die jüngste deutsche Musikhochschule ist nun auch eine der schönsten: Das ehemalige Sebastianspital in der Veilhofstraße wurde in den vergangenen vier Jahren zu einem Campus umgebaut. In 105 Übungs- und Lehrräumen wird nun musiziert. Der Umzug startet am 16. Februar, zum Semesterbeginn am 9. April sollen Klavier, Mischpult und Co. auf ihren vorgesehenen Plätzen stehen.