Tag des offenen Denkmals: Diese Orte lohnen den Besuch

NEUMARKT/FEUCHT - Am Sonntag, 11. September, dem Tag des offenen Denkmals öffnen wieder viele Bauten ihre Tore für interessierte Besucher – kostenlos. Viele Objekte kann man sonst gar nicht oder nur selten besichtigen. Eine kleine Übersicht über die schönsten und spannendsten Adressen.

Das ehemalige Kapuzinerkloster (gegründet 1627) mit Brauereigebäude, Kapuzinerstraße 4/5 in Neumarkt ist aus den Steinen der Burg Wolfstein errichtet und 1803 säkularisiert worden. Die ehemalige Klosterkirche ist seit 1855 eine evangelische Kirche. Die Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals und Treffpunkt für die Führungen mit den Architekten sind von 10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr im Innenhof zwischen Kloster und Brauereigebäude von der Kapuzinerstraße kommend.

Die Gartenvilla, Rennbahnstraße 1, in Neumarkt ist ein zweiflügeliger, eingeschossiger und gestelzter, zweifarbiger Backsteinbau mit vorkragenden Satteldächern und Eckturm in Fachwerk, das um 1890 entstand. Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals: 10 bis 17 Uhr. Führungen durch den Eigentümer gibt es alle 30 Minuten. Aufgrund der beengten Raumsituation sind pro Führung nur maximal 15 bis 20 Teilnehmer möglich.

Das ehemalige Hirtenhaus, Am Höhenberg 1 in Neumarkt ist ein eingeschossiger und traufständiger Wohnstallstadelbau mit Fachwerkgiebel von Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals: 10 bis 17 Uhr; Führungen durch den Eigentümer alle 30 Minuten (jeweils maximal zehn Teilnehmer).

Die Burgruine Wolfstein der Herren von Wolfstein in Neumarkt ist ab dem Jahr 1120 belegt und seit dem 17. Jahrhundert dem Verfall anheim gegeben. Die Hauptburg verfügt über einen trapezförmigen Grundriss. Teile der Ringmauer, des romanischen Bergfrieds und der Burgkapelle sind erhalten. Einige Gebäudereste und die Außenmauern des Hauptwohnhauses sind spätgotisch. Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals sind von 13 bis 17 Uhr; der Turm ist in dieser Zeit begehbar; Führungen erfolgen durch den Burgwart.

Auch in Berg gibt es ein Objekt, das sich am Tag des offenen Denkmals zeigt: Das Kloster Gnadenberg, Gnadenberger Straße, wurde 1426 von Pfalzgraf Johann I. und seiner Gemahlin Katharina gegründet und 1635, während des 30-jährigen Krieges, von schwedischen Truppen in Brand gesetzt und zerstört. Heute ist es wieder instandgesetzt und hat am Tag des Offenen Denkmals von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Von 14 bis 15 Uhr führen Mitglieder des Kulturhistorischen Vereins durch das Konventgebäude.

Die Dorfkirche in Hennenberg bei Berching wurde in den Jahren um 1420 erbaut und ist eine so genannte spätgotische Saalkirche mit Altären aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In jüngster Zeit wurde der Sakralbau saniert und erhielt wieder einen Kirchturm. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Führungen gibt es um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 16 Uhr.

Das Kulturhaus in Berching ist von 1715 und wurde zwei Jahre saniert. Das Jurahaus wurde früher als Metzgerei genutzt und beherbergt nun die Stadtbücherei und die Volkshochschule. Geöffnet ist von 14 bis 17 Uhr.

In Breitenbrunn gibt es um 11.30 Uhr eine Führung durch das Ensemble Unterer Markt. Dabei erfährt man etwas über die Geschichte der Häuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das lässt sich auch gut mit einem Besuch des an diesem Wochenende stattfindenden Tilly-Festes verbinden.

Die St.-Willibald-Kirche in Lauterhofen, Kirchplatz 1, gibt es seit 950 Jahren. Am Sonntag hat sie von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Um1 4 Uhr gibt‘s eine Kinderführung und um 15 Uhr eine Tour über den Pfarrhof.

In einen sonst unzugänglichen Teil kommt man am 11. September am Brückkanal 3 in Schwarzenbruck. Dort gibt es eine 1838 errichtete, 90 Meter lange Brücke, die die Wasser des Kanals über die Schwarzach führt. Besonders imposant wirkt der 17 Meter hohe Bogen vom Raum innerhalb des Brückenpfeilers, wo man von 10 bis 16 Uhr die Konstruktion von unten ansehen kann. Führungen nach Bedarf.

Lieber in die Kirche statt zu einer Brücke: Auch die St-Johannis-Kirche, Altenthanner Straße 3 in Winkelhaid, hat am Tag des offenen Denkmals geöffnet. Die um 1400 erbaute Hallenkirche hat im 30-jährigen Krieg gelitten. 1691 wurde sie wieder aufgebaut. Von 10 bis 18 Uhr kann man sie an diesem Sonntag besuchen; Führungen gibt es um 11 und 15 Uhr.

Wem Winkelhaid zu weit ist: Auch die Kirchengemeinde Rasch beteiligt sich (erstmals) am Tag des offenen Denkmals. Die Michaeliskirche war die Mutterkirche von Altdorf, Feucht, Kornburg, Leinburg, Mögeldorf und Wendelstein und wohl bereits im 8. Jahrhundert als sogenannte Feldkirche bekannt. Nicht weit davon entfernt steht die Schäferkapelle, in der man bei einer Sanierung einst Votivgaben entdeckte – diese sind heute im Germanischen Nationalmuseum zu sehen. Die Kirche selbst hat am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Einen historischen Spaziergang können Interessierte unterdessen in Feucht unternehmen. Die SPD lädt dort zu einem Rundgang durch den Ortskern. Beginn ist um 14 Uhr an der Reichswaldhalle, von dort geht es zu Schlössern, Kirchen und dem Rathaus. Spätestens bis 16.30 Uhr wird die Tour mit Hannes Schönfelder (ehemaliger Bürgermeister) beendet sein, dazwischen gibt es immer wieder Sitzgelegenheiten.

Die Burg Wolfstein in Neumarkt ist eher eine Ruine. Burg Grünsberg in Altdorf (Grünsberger Straße) hingegen ist deutlich besser erhalten. Sie wurde 945 nach Christus errichtet – vermutlich an Stelle eines Wehrturms gegen den Einfall der Ungarn in jener Zeit. 1503 zerstörte ein Brand die Burg, 1530 wurde sie wieder aufgebaut, später umgebaut und erweitert, ehe sie 1720 barockisiert wurde. Sie hat am Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr geöffnet und lädt zu halbstündlichen Führungen zwischen 10 und 13 Uhr sowie 14 bis 16.30 Uhr. Die Sophienquelle ist übrigens gleich in der Nähe und auch einen Besuch wert ...

