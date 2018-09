"Tag des offenen Denkmals" in Neustadt a. d. Aisch

NEUSTADT/AISCH - Zum Motto "Entdecken, was uns verbindet" des Europäischen Kulturerbejahres bietet der "Tag des offenen Denkmals" im Landkreis reichlich Gelegenheit. Die "Untere Denkmalschutzbehörde" im Landratsamt hat eine umfangreiche Liste von Entdeckungs-Anreizen zusammengestellt.

Der bedeutende Flügelaltar aus dem Jahr 1511 in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist und Laurentius in Gutenstetten ist ein besonderer Anziehungspunkt am „Tag des offenen Denkmals“. © Harald Munzinger



In Bad Windsheim eröffnen Stadt und Förderverein den Tag unter dem Motto "Windsheimer Stifter und ihre Spuren im Stadtbild" um 13 Uhr mit musikalischer Umrahmung auf dem Klosterplatz. Um 14 und 14.30 Uhr beginnen von dort eineinhalbstündige Themenspaziergänge. Das Projekt-Seminar des Gymnasiums zeigt von 14.30 bis 17 Uhr eine Ausstellung zur Geschichte des Klosterchores. Das "Archäologische Fenster" und die "Historische Apotheke Einhorn" sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Von 14.30 bis 15.30 Uhr liest in der Buchhandlung Dorn der NN-Redakteur Horst M. Auer aus "Fundort Geschichte Franken". Von 14 bis 17 Uhr kann die historische Spitalanlage sowie der Garten eines ehemaligen Patrizierhauses (Kern 1359) in der Hirschengasse besichtigt werden und sind die 1402 geweihte Seekapelle, die "Galerie Akazie" in der Herrngasse unter dem Motto "Leben und Arbeiten im Denkmal" sowie der Garten eines Barockhauses (der ehemaligen Stifterfamilie Engerer in der ihr gewidmeten Engerergasse geöffnet. Bereits ab 10 (bis 18 Uhr) wird in der Spitalkirche zur Ausstellung "Brauen, Baden, Beten" eingeladen und kann bis 17 Uhr der 1531 angelegte "Friedhof Südring" mit Stiftungsgräbern besichtigt werden.

In Burghaslach ist die St. Ägidius-Kirche von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von 14 bis 16 Uhr findet eine Führung mit Robert Hofmann statt. Start ist in der Kirche mit Ortsrundgang zum Judenfriedhof. Um 15 Uhr würdigt der stellvertretende Präsident des Soldatenbundes am Kriegerdenkmal die jüdischen Gefallenen im ersten Weltkrieg. Anschließend führt Fachbuchautorin Ilse Vogel durch die Begräbnisstätte der jüdischen Bürger der Gemeinden Diespeck und Pahres (1786 bis 1938) auf dem Jüdischen Friedhof bei Diespeck. In der Evangelisch-Lutherischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist und Laurentius in Gutenstetten finden Führungen gegen 10:30 Uhr (nach dem Gottesdienst) sowie 15 Uhr statt. In der Kirche befindet sich ein bedeutender Flügelaltar aus dem Jahre 1511. Ausgestellt wird zudem eine Taufschale aus dem 16. Jahrhundert. Das ortsbildprägende "Kolbanwesen" in der Hauptstraße ist von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet, Führungen werden um 11, 13.30 und 15.30 Uhr mit Informationen zur aufwändigen Sanierung angeboten.

Auch ein Besuch bei den Karpfen in den Neustädter Schlossmuseen lohnt sich. © Harald Munzinger



In der Burg Hoheneck bei Ipsheim gibt es zwischen 12 und 18 Uhr regelmäßige Führungen, Speis und Trank sowie einen Bücher- und Kinderflohmarkt, zu dem Anmeldungen Telefon 09846/97170 möglich sind. Marktbergel lädt um 10 Uhr (Treffpunkt Sportplatz zur Führung "Altstraßen" ein, bei der Martin Held während einer zweistündigen Wanderung zum Petersberg historische Verkehrsverbindungen, insbesondere der Hohen Steige sowie ihre Begleitstrukturen erläutert. In Markt Bibart ist außergewöhnlich großes, historisches Gewölbekeller auf zwei Untergeschossen zur Lagerung von Bier von 13 bis 17 Uhr in der Nürnberger Straße 20 geöffnet und Markt Erlbach lädt zu einer Führung "Entdecken, was uns verbindet" ein, die um 11 Uhr am Bahnhof beginnt.

Gebäude erzählen Geschichten

Umfangreich ist der "Tag des offenen Denkmals" in Neustadt ausgestattet. In der Kreisstadt werden mehrere Führungen angeboten. Eine steht um 10 und 15 Uhr unter dem Motto "Stell dir vor, es ist Krieg ..." und bietet Einblicke in das Leben der Menschen im Dreißigjährigen Krieg. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Marktplatz. Von dort geht es um 11 Uhr auch auf die Spuren der Heimatvertriebenen sowie um 14 und 16 Uhr zu Denkmälern, Bürgerhäusern, Amtsgebäuden, zur ehemaligen Residenz der Hohenzollern und zur Stadtmauer "die viele Geschichten über die Stadt und ihre Bewohner erzählen". Von der Stadtkirche geht es um 14 Uhr zu existierenden und nicht mehr existierenden Kirchen als "Zeugnis des Wandels der Gesellschaft".

Die "Museen im Alten Schloss" und die Sonderausstellung "sum sum sum" sind von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. In der Kirchenbibliothek gibt Reinhold Ohlmann von 14 bis 17 Uhr Einblicke in den wertvollen Buchbestand in der Evangelischen Stadtkirche und von 13 bis 17 Uhr lädt die Fastnachtsgesellschaft Geißbock zur Besichtigung des Nürnberger Tores ein. Den abschließenden Höhepunkt bildet um 19 Uhr eine Feierstunde zum Jubiläum "700 Jahre Stadtrechte" ein, zu der die Bevölkerung in die "NeuStadtHalle am Schloss" eingeladen ist.

In Scheinfeld ist der Ehemalige Schlossgasthof von 12 bis 18 Uhr geöffnet, im dem eine Ausstellung Highlights aus dem Schwarzenberg-Archiv zeigt. In der von 14 bis 17 Uhr geöffneten "Sugenheimer Schafscheune" hat der Heimat- und Gartenbauverein ein Preisrätsel vorbereitet, bei dem Ausstellungsstücke und Gerätschaften aus der Vergangenheit zum Thema "Entdecken, was uns verbindet" zu erraten sind. Im Uehlfelder "Torhaus" wird von 14 bis 17 Uhr neben Führungen Kaffee und Kuchen angeboten.

Harald Munzinger