Das vdh-Jahrestreffen in Ornbau zieht immer wieder aufs neue die Oldtimer-Fans in das Altmühlstädtchen. Auch diesmal kamen die Mercedes-Benz-Fans aus nah und fern angereist.

Als Zeichen gegen den Terror haben sich am Sonntagabend in Manchester 50.000 Menschen zu einem Benefizkonzert für die Opfer des Selbstmordanschlags in der englischen Stadt vor knapp zwei Wochen versammelt. Das Motto: "One Love Manchester".