Tarifabschluss beendet Geldtransport-Warnstreiks

BERLIN - Mehr Geld für Geldboten: Die Löhne der rund 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche in Deutschland steigen deutlich.

Demonstration von Mitarbeitern der Geld- und Werttransportbranche in Berlin. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber verständigten sich am Freitag auf Einkommensverbesserungen von je nach Tätigkeit 7,8 bis 17,2 Prozent. Der Tarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar für zwei Jahre, in denen die Löhne und Gehälter schrittweise steigen, wie beide Seiten nach fünf Verhandlungsrunden in Berlin mitteilten.

Zuvor waren seit Mittwoch mehrere tausend Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen gewesen. Viele Geldtransporter blieben stehen. Der Handel fürchtete Bargeld-Engpässe, sollte der Arbeitskampf nächste Woche fortgesetzt werden. Mit dem Tarifabschluss endeten nun die Warnstreiks.

