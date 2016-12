Taylor Swift überrascht 96-jährigen Fan

ST. LOUIS - Mit einem spontanen Weihnachtsbesuch hat die US-Sängerin Taylor Swift (27, «Shake It Off») am Montag einen 96 Jahre alten Fan überrascht. «Es ist ein Weihnachtswunder», schrieb ein Enkel des Weltkriegsveteranen auf Twitter. «Danke Taylor Swift, mein Opa hat sich so gefreut!»

Taylor Swift 2015 in Las Vegas. © Jimmy Morris (dpa)



Wenige Tage zuvor war der 96-Jährige aus dem US-Bundesstaat Missouri mit seiner Begeisterung für den jungen Popstar in lokalen Medien bekannt geworden. Trotz seines Alters sei er mit seinen Enkeln auf mehreren Konzerten gewesen.

Umringt von der aufgeregten Großfamilie des betagten Fans spielte Swift auf einer Gitarre Akustikversionen ihrer Hits vor und ließ sich von dem ehemaligen Soldaten Erinnerungen aus dem Weltkrieg zeigen. Rasch verbreiteten sich Fotos und Videos des Hausbesuchs, die jüngere Mitglieder seiner Großfamilie in sozialen Medien gepostet hatten. «Taylor Swift auf unserem Familien-Weihnachten war sicher nur ein Traum, oder?», schrieb eine Verwandte auf Twitter. Für die Swift haben solche Gesten zu Weihnachten Tradition: Im Jahr zuvor hatte die Sängerin an den Feiertagen einen krebskranken Fan besucht.

