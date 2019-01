Tennis-Ass Andy Murray an der Hüfte operiert

LONDON - Tennisstar Andy Murray hat sich zum zweiten Mal einer Hüftoperation unterzogen. Der Eingriff habe am Montag in London stattgefunden, teilte der frühere Weltranglisten-Erste am Dienstag via Instagram mit.

Andy Murray musste sich an der Hüfte operieren lassen. Foto: Daniel Pockett/AAP (dpa)



"Ich habe jetzt eine Metallhüfte. Bin noch ein bisschen angeschlagen, aber hoffentlich ist das das Ende meiner Hüftschmerzen", schrieb Murray. Wegen langwieriger Schmerzen an der Hüfte, die trotz einer Operation vor einem Jahr nicht abgeklungen waren, hatte der Schotte vor kurzem bei den Australian Open sein baldiges Karriereende angekündigt.

Murrays Wunsch ist es, noch einmal in Wimbledon zu spielen. Ob die Chancen für eine Teilnahme am Rasenklassiker im Juni durch die erneute Operation gestiegen sind, ist unklar. Murray hat Wimbledon zwei Mal gewonnen.

In Melbourne war Murray in der ersten Runde in fünf Sätzen am Spanier Roberto Bautista Agut gescheitert. Danach hatte er seine Zukunft offengelassen. Wie es nach einem Eingriff weitergehe, sei offen, hatte der 31-Jährige in Australien gesagt. "Bei solch einer Operation gibt es keine Garantie, dass ich danach wieder spielen kann. Das ist eine richtig große Operation."

