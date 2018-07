Thailand: In Höhle vermisste Jugendfußballer lebend gefunden

vor 1 Stunde

CHIANG RAI - Die mehr als eine Woche lang in einer Höhle in Thailand vermissten Jugendfußballer und ihr Trainer sind lebend gefunden worden. Das teilte die thailändische Regierung am späten Montagabend (Ortszeit) mit.

dpa