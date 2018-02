"The Bookshop" gewint bei der Goya-Verleihung

vor 57 Minuten

MADRID - Die spanische Regisseurin Isabel Coixet mit ihrem Film "Der Buchladen der Florence Green" (The Bookshop) und das Historiendrama "Handia" sind die großen Gewinner der diesjährigen spanischen Goyas.

Regisseurin Isabel Coixet bei ihrer Dankesrede. © Paul White (dpa)



Die begehrten Filmpreise wurden am späten Samstagabend in Madrid verliehen. Coixets spanisch-britisch-deutsche Koproduktion um eine verwitwete Frau, die in den 1960er Jahren in einer kleinen Küstenstadt im Osten Englands eine Buchhandlung eröffnet, wurde unter anderem als bester Film ausgezeichnet.

Penélope Cruz kam mit einem Fächer mit der Aufschrift «Mehr Frauen» zu den Goya Awards. © Francisco Seco (dpa)



Zudem holte der Streifen, der bereits bei der Berlinale zu sehen war, den Goya für die beste Regie und das beste Drehbuch. Coixet (57) widmete die Preise "all denen, die trotz allem noch Bücher kaufen". Der Film mit Emily Mortimer und Bill Nighy in den Hauptrollen beruht auf dem Roman "The Bookshop" der Britin Penelope Fitzgerald aus dem Jahr 1978.

Penélope Cruz und Antonio Bardem, bei den Goya Awards. © Manu Reino (dpa)



Der von einer wahren Geschichte inspirierte Film "Handia" der Filmemacher Aitor Arregi und Jon Garaño gewann hingegen gleich in zehn Kategorien. In dem in baskischer Sprache gedrehten Drama geht es um Mikel Jokin Eleizegi Arteaga, besser bekannt als "Der Riese von Alzo", der im 19. Jahrhundert als größter Mensch der Welt galt und durch Europa reiste, wo er unter anderem von Königen begafft wurde.

In der Kategorie "bester europäischer Film" war auch der deutsche Film "Toni Erdmann" von Maren Ade nominiert. Den Preis holte aber das schwedische Satire-Drama "The Square" von Ruben Östlund.

dpa