Theresa May versucht noch einmal nachzuverhandeln

vor 25 Minuten

DEN HAAG - Die britische Premierministerin Theresa May ist nach der Verschiebung der entscheidenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen in Den Haag mit ihrem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte zusammengekommen.

Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, begrüßt Theresa May, © Peter Dejong/AP (dpa)



Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, begrüßt Theresa May, Foto: Peter Dejong/AP (dpa)



Die Regierungschefs wollen bei einem Arbeitsfrühstück am Amtssitz des Premiers, dem Catshuis, über den Brexit-Deal beraten. May will anschließend nach Berlin weiterreisen und dort um 13.00 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Am Nachmittag wird May in Brüssel dann zu einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet.

Da im britischen Unterhaus eine Ablehnung drohte, hatte May am Montag die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abgesagt. Sie will nun Nachverhandlungen führen.

Die Niederlande sind traditionell ein enger Partner Großbritanniens in Europa. Premier Rutte hatte aber bereits signalisiert, dass er keine Aussichten auf Nachverhandlungen sieht.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schloss Nachverhandlungen über den Brexit-Vertrag mit Großbritannien noch einmal kategorisch aus. "Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird", sagte Juncker am Dienstagmorgen im EU-Parlament in Straßburg. Er kündigte für den Abend ein Treffen mit May an.

"Es gibt nicht den geringsten Spielraum für Nachverhandlungen", sagte Juncker. "Aber natürlich gibt es Spielraum, wenn man den intelligent nutzt, es gibt genug Spielraum, um weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen zu geben, ohne das Austrittsabkommen noch einmal aufzumachen."

Das große Problem für Großbritannien sei die Auffanglösung für Irland, der sogenannte Backstop. Dieser soll eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland garantieren.

"Wir sind gemeinsam entschlossen, alles zu tun, nicht eines Tages in der Situation zu sein, den Backstop zu nutzen", sagte Juncker. "Aber wir müssen ihn vorbereiten. Er ist nötig, nötig für das gesamte Paket dessen, was wir mit Großbritannien verhandelt haben und nötig für Irland. Irland wird niemals alleinegelassen."

Auch nach Angaben aus der Bundesregierung kann May nicht auf Zugeständnisse von Kanzlerin Angela Merkel hoffen. "Es ist ja immer gut, wenn man miteinander spricht, aber es wird sicherlich keine (...) Zusagen geben, dass man jetzt das Fass noch einmal aufmacht und noch einmal neu verhandelt", sagte Europastaatsminister Michael vor dem Treffen von May und Merkel in Berlin. Es gebe derzeit keine Grundlage, die Brexit-Abmachungen noch einmal aufzudröseln.

"Wir wollen niemanden bestrafen im Vereinigten Königreich, aber jetzt müssen auch die Hausaufgaben in London erledigt werden", sagte Roth am Rande eines EU-Treffens in Brüssel mit Blick auf den innenpolitischen Streit über das Abkommen in Großbritannien. Es brauche dort jetzt einem "konstruktiven Geist".

Wie Roth äußerte sich auch die französische Europaministerin Nathalie Loiseau besorgt über die Situation. Das vorliegende Austrittsabkommen sei das bestmögliche und einzig mögliche, sagte sie. Die politisch Verantwortlichen müssten sich nun auf das Szenario eines "No deal" vorbereiten. Roth sagte: "Die Zeit läuft aus. Das wissen alle Beteiligten."

dpa