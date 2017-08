Thiago und Javi Martínez absolvieren Teile des Teamtrainings

MÜNCHEN - Spielmacher Thiago und Defensivallrounder Javi Martínez haben beim FC Bayern erstmals nach ihren Verletzungen wieder Großteile des Mannschaftstrainings absolviert, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

Nach seiner Bauchmuskelverletzung ist Bayerns Edeltechniker Thiago wieder im Teamtraining. © Matthias Balk (dpa)



Nach seiner Bauchmuskelverletzung ist Bayerns Edeltechniker Thiago wieder im Teamtraining. Foto: Matthias Balk (dpa)



Thiago hatte den Münchnern zuletzt wegen einer Bauchmuskelverletzung gefehlt, Martínez musste nach Problemen an der Wadenmuskulatur aussetzen. Erst zum Ende des öffentlichen Trainings setzte das Duo Übungen im Sand fort.

Kapitän und Torwart Manuel Neuer, der nach seinem Fußbruch beim 3:1 zum Bundesligastart gegen Bayer Leverkusen noch gefehlt hatte, stand hingegen auch im Abschlussspiel auf dem Rasen.

Jérôme Boateng und James Rodríguez (beide Muskelverletzungen im Oberschenkel) absolvierten auf dem Nebenplatz Rehabilitationsmaßnahmen. Der FC Bayern tritt am zweiten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen an.

