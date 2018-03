Ein Dammbruch an einem See in der Nähe des Dechsendorfer Weihers rief am Freitagnachmittag das THW auf den Plan, die zwischen Röttenbach und Endsee entstandene Loch schnellstmöglich verdichten mussten. Auf dem Spiel stand auch die Versehrtheit seltener Tierarten, die im Naturschutzgebiet leben. © ToMa/Eberlein