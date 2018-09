Tom Hanks dreht doch keinen Film über Dean Reed

BERLIN/LOS ANGELES - Der Oscar-Preisträger Tom Hanks (62) hat sich von einem langgehegten Wunschprojekt mit DDR-Bezug verabschiedet. Seit 2001 hatte der US-Schauspieler geplant, einen Film über den US-Sänger Dean Reed (1938-1986) zu drehen, der in die DDR übergesiedelt war und dort berühmt wurde.

Tom Hanks hat sich von einem Wunschprojekt verabschiedet, einem Film über Sänger Dean Reed. © Maurizio Degl' Innocenti (dpa)



"Tom ist nicht mehr mit diesem Projekt befasst", teilte sein US-Management auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu den Gründen machte sein Team keine Angaben.

Hanks hatte sich wegen des Film-Vorhabens vor einiger Zeit auch mit Reeds Witwe, der Schauspielerin Renate Blume, sowie Ex-DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz in Berlin getroffen. Der "New York Times" hatte er noch im vergangenen Jahr gesagt: "Ich bin immer noch jung genug, um Dean Reed zu spielen - den Amerikaner, der beginnend in den 1960ern als großer amerikanischer Gesangsstar galt, aber nur in der kommunistischen Welt."

Hanks hat derzeit mehrere Projekte geplant, darunter das Science-Fiction-Drama "Bios", die Filmbiografie "You Are My Friend" und ein Remake des schwedischen Erfolgsfilms "Ein Mann namens Ove". Zudem will er in der Animations-Fortsetzung "Toy Story 4" wieder die Figur Woody vertonen.

dpa