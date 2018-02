Topspiel wird Nebensache: Fanprotest gegen Montag-Termin

FRANKFURT/MAIN - Eigentlich hätte sich die Fußball-Bundesliga kaum ein spannenderes Spiel wünschen können für ihr Premierenprodukt Montagabendspiel.

Die Proteste gegen die Montags-Ansetzung drohen das Topspiel RB-Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in den Hintergrund zu drängen. © Marijan Murat (dpa)



Bei der ersten Ansetzung an diesem Montag spielt Eintracht Frankfurt, das Überraschungsteam dieser Saison, gegen RB Leipzig, das ehrgeizigste Projekt der vergangenen Jahre. Es geht um die Champions-League-Plätze und zwei völlig verschiedene Vereinskulturen. Aber all das tritt hinter ein Thema zurück, das allein mit der Anstoßzeit zu tun hat.

Denn die Frankfurter Fans haben angekündigt, im Stadion massiv gegen die Einführung von Montagsspielen in der Ersten Liga zu protestieren. "Wir haben nicht vor, der DFL als stimmungsvolles Klatschvieh eine farbenfrohe und lautstarke Kulisse zu liefern und so die wirksame Vermarktung ihres Produkts Bundesliga zu ermöglichen", heißt es in einer Erklärung der Fanclub-Vereinigung "Nordwestkurve Frankfurt".

Die Anhänger wollen die eigene Mannschaft nicht unterstützen, dafür aber bei Leipziger Aktionen umso lauter pfeifen und schreien. Sie wollen mit Plakaten und Transparenten demonstrieren, nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" werden in Frankfurt auch ein Platzsturm und/oder eine Spielunterbrechung befürchtet.

Die Montagsspiele sind für viele Anhänger ein ähnlich großes Reizthema wie die mögliche Reform der 50+1-Regel, weil hinter beiden Auseinandersetzungen das gleiche Unbehagen steckt: Der Fußball wird danach immer kommerzieller, die Interessen der Fans hat niemand mehr im Blick. "Man muss die Kritik der Fans verstehen. Die Leute müssen arbeiten und haben deshalb schwierige An- und Abfahrtsprozeduren", sagte am Sonntag auch Frankfurts Trainer Niko Kovac.

Nicht einmal die Vereine sind sich bei diesem Thema einig. Kovac machte deutlich: "Ich persönlich bin auch kein Freund der Montagsspiele. Wenn wir morgen im Stadion nicht unterstützt werden, weiß ich, dass das nicht gegen uns geht, sondern nur gegen den ungeliebten Montagabendtermin." Sein Leipziger Kollege Ralph Hasenhüttl verfolgt die Diskussion dagegen "relativ entspannt. Ich glaube, dass es in Leipzig auch nicht so lang her ist, dass es Montagsspiele gab", sagte er mit Blick auf die Zweitliga-Zeit von RB.

Eine Folge dieses hitzigen Debatte ist, dass die langfristige Zukunft der Montagsspiele längst in Frage steht. "Diese Spielplan-Regelung wurde für die Zeit bis 2021 einstimmig verabschiedet, liegt beim Bundeskartellamt, ist Bestandteil aller Medienverträge. Für die Zeit danach sind die Montagsspiele nicht in Stein gemeißelt", sagte DFL-Chef Christian Seifert der "Bild am Sonntag".

Bei der Deutschen Fußball Liga hält man die Proteste und die Argumente gegen diesen Termin trotzdem für maßlos überzogen. Die Rechnung "höhere Medienerlöse durch mehr Spieltagstermine" hätte bei ihrer Einführung keine Rolle gespielt. "Die Montagsspiele wurden mit Zustimmung der Club-Vertreter zur Vermeidung von Donnerstag-Samstag-Ansetzungen der Europa-League-Starter und zum Schutz des Amateur-Fußballs am Sonntag eingeführt", betonte Seifert.

Mitten in dieser aufgeheizten Stimmung müssen sich nun zwei Mannschaften auf das Fußballspielen konzentrieren, für die dieser Abend allein sportlich eine große Bedeutung hat. Beide Clubs gewannen vier ihrer sechs Pflichtspiele in diesem Jahr - und beide wollen ihren Champions-League-Platz verteidigen.

"Ich freue mich auf ein richtiges Spitzenspiel. Dort zu bestehen, wird aber nicht einfach. Denn Frankfurt steht zu Recht so weit oben in der Tabelle", sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl.

Seine Mannschaft erlebt nun binnen weniger Tage zwei Extreme. Am Donnerstag gewann sie beim SSC Neapel in einem fast leeren Stadion mit 3:1, weil sich in einer der fußball-begeistertsten Städte der Welt niemand für die Europa League interessiert. Am Montagabend in Frankfurt droht die Atmosphäre deutlich aggressiver zu werden.

Sebastian Stiekel, dpa