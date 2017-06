Tote und Verletzte bei Auffahrunfall und Massenkarambolage

VIERNHEIM - Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 6 bei Viernheim (Hessen) sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden schwer verletzt, zwei leicht. Unfallverursacher war ein Sattelschlepper gewesen, der auf ein Stauende auffuhr.

Beschädigte Autos nach dem Unfall auf der Autobahn 6 bei Viernheim in Hessen.



Beschädigte Autos nach dem Unfall auf der Autobahn 6 bei Viernheim in Hessen. Foto: Rene Priebe (dpa)



Insgesamt waren nach Angaben eines Polizeisprechers in Darmstadt neun Fahrzeuge in den Unfall zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen verwickelt, neben dem Lkw noch acht Autos.

Fünf Notarztwagen, zwölf Rettungswagen, mehrere Feuerwehren, mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen und der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die A6 wurde ab dem Autobahndreieck Viernheim in Richtung Kaiserslautern gesperrt.

Bei einem Autounfall in Thüringen kamen zwei Männer ums Leben. Wie die Polizei in Erfurt mitteilte, fuhr am Freitagabend ein 30-Jähriger mit seinem Wagen nahe Höngeda (Unstrut-Hainich-Kreis) auf die Gegenspur und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Die Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass der 30-Jährige und sein ein Jahr älterer Beifahrer am Unfallort starben. Der 50 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam verletzt ins Krankenhaus. Vermutlich sei der 30-Jährige trotz Überholverbots ausgeschert, um einen Lastwagen zu überholen, hieß es.

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 3 nahe Obertshausen in Hessen sind insgesamt 30 Fahrzeuge zusammengestoßen. "Bei einem Platzregen kam es kurz nacheinander zu sieben Unfällen, bei denen sieben Menschen leicht verletzt wurden", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr fuhr am Freitagabend mit einem großen Aufgebot zu der Unfallstelle. Sanitäter kümmerten sich um die Opfer. "Der Schaden beträgt wohl rund 200.000 Euro", so der Sprecher weiter. Der genaue Hergang der Unfälle ist noch unklar.

In Niedersachsen sind sieben Teenager bei einem Autounfall verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei verlor der 19-jährige Fahrer in der Nacht zum Samstag bei vermutlich viel zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen völlig überladenen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überfuhr zwei Verkehrsschilder und krachte gegen einen Baum. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot zu der Unfallstelle in Edewecht im Landkreis Ammerland. Sanitäter kümmerten sich um die sieben verletzten Autoinsassen im Alter von 16 bis 19 Jahren.

