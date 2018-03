Toto Wolff vor F1-Auftakt: Wie Mount-Everest-Besteigung

vor 49 Minuten

MELBOURNE - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat das Gefühl vor dem Saisonauftakt der Formel 1 mit einer Besteigung des Mount Everest verglichen.

Teamchef Toto Wolff hat den Saisonauftakt der Formel 1 mit einer Mount-Everest-Besteigung verglichen. © Tim Goode/PA Wire (dpa)



Teamchef Toto Wolff hat den Saisonauftakt der Formel 1 mit einer Mount-Everest-Besteigung verglichen. Foto: Tim Goode/PA Wire (dpa)



"Wir haben es in der Vergangenheit schon erfolgreich geschafft, aber im Moment befinden wir uns zunächst nur im Basislager", sagte der Österreicher vor dem ersten von 21 Rennen am 25. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

Das deutsche Werksteam kann nach vier Fahrer- und Konstrukteurstiteln in Serie in diesem Jahr die Bestmarke von Ferrari von 2000 bis einschließlich 2004 mit Rekordchampion Michael Schumacher einstellen. In den Grand Prix im Albert Park startet Titelverteidiger Lewis Hamilton von Mercedes als Topfavorit. Er wolle "die Pole holen und überzeugend gewinnen", kündigte der 32 Jahre alte Brite an.

Hamiltons erster Herausforderer ist Sebastian Vettel im Ferrari. Der 30 Jahre alte gebürtige Heppenheimer gewann vor einem Jahr das Rennen Down Under und hofft bei seiner 200. Grand-Prix-Teilnahme auf den 48. Karrieresieg.

dpa