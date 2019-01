Trainer Funkel vor neuem Vertrag - "Das kriegen wir hin"

vor 18 Minuten

DÜSSELDORF - Fußball-Lehrer Friedhelm Funkel soll noch vor dem Rückrundenauftakt am Samstag beim FC Augsburg einen neuen Vertrag beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bekommen.

Trainer Friedhelm Funkel hat einen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf in Aussicht. © Swen Pförtner (dpa)



Trainer Friedhelm Funkel hat einen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf in Aussicht. Foto: Swen Pförtner (dpa)



"Das kriegen wir hin", sagte Fortuna-Vorstandschef Robert Schäfer am Sonntag in der Sport1-Sendung "Doppelpass". Er sei sehr zuversichtlich, die Gespräche schnell abzustimmen, sagte der 42 Jahre alte Schäfer zu den bevorstehenden Unterredungen mit dem 65-jährigen Funkel.

Beide Seiten seien zunächst "zu dickköpfig" gewesen, räumte Schäfer mit Blick auf den Freitag ein. Zu diesem Zeitpunkt hieß es, das Engagement Funkels beim Aufsteiger ende am 30. Juni 2019. Später hätten beide Seiten gemerkt, "dass wir uns noch einmal zusammensetzen sollten". Das soll nun in den kommenden Tagen geschehen.

Jean Zimmer und Marcel Sobottka fehlen in Düsselforf verletzt, teilte der Club mit. Zimmer hat sich im Trainingslager in Marbella einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Sobottka, der schon in der Hinrunde verletzungsbedingt fast zwei Monate ausgefallen war, hatte im Testspiel gegen den FC Emmen einen Bänderriss im Sprunggelenk erlitten.

dpa