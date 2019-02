Trainer-Kandidaten im Visier? VfB schweigt zu Medien-Bericht

STUTTGART - Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat sich nach Informationen des "Kicker" Gedanken über einen möglichen Nachfolger von Trainer Markus Weinzierl gemacht.

Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl steht mit dem VfB unter Druck. © Sebastian Gollnow (dpa)



Demnach habe sich der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga für den Fall einer Niederlage am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Abstiegskonkurrenten Fortuna Düsseldorf unter anderen mit Markus Gisdol und Felix Magath befasst. Der VfB kommentierte dies nicht.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke hatte nach dem 2:2 am vergangenen Sonntag gegen den SC Freiburg auf die Frage, ob Weinzierl noch der richtige Trainer sei, gesagt: "Wenn wir in der Schlussphase nicht das 2:2 bekommen, taucht die Frage gar nicht auf. Damit ist sie schon beantwortet."

Zuvor hatte Reschke nach dem 1:4 in München in der TV-Sendung "Sky 90" gesagt, dass ein weiterer Trainerwechsel beim VfB kein Thema sei: "Der Glaube in Markus Weinzierl ist da. Er macht einen guten Job, ist sehr fokussiert. Wir glauben, dass wir wieder in die Spur kommen." Der 44-jährige Weinzierl hatte im Oktober den Trainerposten bei den Schwaben übernommen, nachdem sich der Verein von Tayfun Korkut getrennt hatte.

