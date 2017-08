Tropensturm "Harvey" bringt Tod und Verwüstung nach Texas

vor 1 Stunde

HOUSTON - Der Wirbelsturm "Harvey" hat im US-Staat Texas schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens zwei Menschen den Tod gebracht.

Beschädigte und untergangene Boote liegen im Hafen von Port Lavaca. © Charlie Riedel (dpa)



Beschädigte und untergangene Boote liegen im Hafen von Port Lavaca. Foto: Charlie Riedel (dpa)



Nach einem ersten Toten in der Küstenstadt Rockport bestätigte die Polizei am Samstagabend (Ortszeit) laut dem US-Sender ABC, dass ein weiterer Mensch bei Überschwemmungen in der Metropole Houston ums Leben kam. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, und der Nationale Wetterdienst warnten vor sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen auch in den kommenden Tagen.

Demolierte Autos im texanischen Rockport vor einem stark beschädigten Appartmentkomplex. «Harvey» hat schwere Verwüstungen angerichtet. © Courtney Sacco/Corpus Christi Caller-Times (dpa)



Demolierte Autos im texanischen Rockport vor einem stark beschädigten Appartmentkomplex. «Harvey» hat schwere Verwüstungen angerichtet. Foto: Courtney Sacco/Corpus Christi Caller-Times (dpa)



"Harvey" war am späten Freitagabend mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde bei Rockport auf Land getroffen. Dort hatte er sich zwar von einem Hurrikan der Kategorie 4 zu einem Tropensturm abgeschwächt. Er blies aber immer noch stark genug, um schwere Schäden anzurichten und Regen durch die Straßen zu peitschen.

Im Ort Rockport wurde eine große Bootshalle schwer beschädigt. © Eric Gay (dpa)



Im Ort Rockport wurde eine große Bootshalle schwer beschädigt. Foto: Eric Gay (dpa)



Abbott erklärte 50 Bezirke zu Notstandsgebieten, mehr als 300 000 Menschen waren am Samstag ohne Strom. Fernsehstationen zeigten Videos von umgestürzten Bäumen und überfluteten Straßen, etwa in Houston und auf der Insel Galveston vor der texanischen Küste. In Rockport wurden mehrere Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Der Sender CNN zitierte Meteorologen, es sei damit zu rechnen, dass einige Gebiete "für Wochen oder Monate unbewohnbar" seien.

Ein von "Harvey" zerstörter Wohnmobilpark in Port Aransas. © Gabe Hernandez / Corpus Christi Caller-Times/Zuma (dpa)



Ein von "Harvey" zerstörter Wohnmobilpark in Port Aransas. Foto: Gabe Hernandez / Corpus Christi Caller-Times/Zuma (dpa)



Der Nationale Wetterdienst warnte vor heftigen Regenfällen und "gefährlichen Überschwemmungen", die das texanische Binnenland heimsuchen könnten. Unter anderem wegen eines im Norden liegenden Hochdruckgebiets kann der Sturm nicht weiter ins Inland ziehen, sondern nur Schleifen drehen - und das zunehmend langsamer.

Umgestürzte Strommasten in Texas. Zwischenzeitlich waren mehr als 300.000 Menschen ohne Strom. © Eric Gay (dpa)



Umgestürzte Strommasten in Texas. Zwischenzeitlich waren mehr als 300.000 Menschen ohne Strom. Foto: Eric Gay (dpa)



Daher drohen nach Angaben Abbotts manchen Orten zwischen Corpus Christi im Westen und Houston im Osten zwischen 500 und 750 Millimeter Regen pro Quadratmeter - mancherorts mehr als es dort sonst binnen eines Jahres regnet. Im Südosten des Staates wurden 4500 Häftlinge vorsorglich aus einem Gefängnis in Rosharon auf andere Anstalten verteilt, weil ein nahe gelegener Fluss über die Ufer zu treten drohte.

US-Präsident Donald Trump habe angekündigt, das Katastrophengebiet zu besuchen, sobald es die Lage vor Ort erlaube, zitierten Medien einen Regierungsbeamten. Bereits am Freitag hatte Trump auf Ersuchen von Gouverneur Abbott den Notstand ausgerufen: Damit können Regierungsgelder für Hilfsmaßnahmen nach Texas fließen.

Das Wochenende verbrachte Trump auf dem Präsidenten-Landsitz Camp David. Dort hielt er sich dem Weißen Haus zufolge ständig über die Entwicklung auf dem Laufenden und stand in Kontakt zu den wichtigsten Koordinatoren von Katastrophenhilfen.

dpa